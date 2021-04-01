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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» стал одним из лучших ассистентов отбора к ЧМ-2022

Его сборная победила во всех прошедших матчах.

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Футболист «Астаны» и сборной Армении Тигран Барсегян находится в топе лучших ассистентов европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.

Команда
Армения

27-летний полузащитник в трех матчах отбора отметился тремя результативными передачами. Также по три ассиста имеют Хакан Чалханоглу (Турция), Киран Тирни (Шотландия) и Жорди Альба (Испания). Больше только у Душана Тадича из сборной Сербии — четыре.

Армения лидирует в группе J, набрав максимальное количество очков в играх с Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2).

Следующие матчи пройдут 2 сентября. В этот день сыграют Лихтенштейн — Германия, Исландия — Румыния, Северная Македония — Армения.

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