Футболист «Астаны» стал одним из лучших ассистентов отбора к ЧМ-2022

Футболист «Астаны» и сборной Армении Тигран Барсегян находится в топе лучших ассистентов европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.

Команда Армения

27-летний полузащитник в трех матчах отбора отметился тремя результативными передачами. Также по три ассиста имеют Хакан Чалханоглу (Турция), Киран Тирни (Шотландия) и Жорди Альба (Испания). Больше только у Душана Тадича из сборной Сербии — четыре.

Армения лидирует в группе J, набрав максимальное количество очков в играх с Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2).