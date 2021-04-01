«Дело не в судействе». Бывший тренер сборной Украины озвучил причины упущенной победы над Казахстаном

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо в интервью КОМАНДЕ 1 подвел итог матча против Казахстана, а также оценил старт «сине-желтых» в квалификации ЧМ-2022.



— Йожеф Йожефович, чего не хватило нашей сборной, чтобы обыграть в Киеве команду Казахстана?

— Я считаю, что пресса и болельщики сильно вознесли сборную Украины после ничьи с Францией. Нельзя так делать, поскольку наши футболисты тоже немного взлетели, а падать получилось больно.

Конечно, главная причина неудачи в игре с казахами — нереализация голевых моментов. Есть моменты, но не могут забить. Это был матч, в котором у нашей команды были убойные возможности, соперник даже позволял принимать мяч в штрафной и делать несколько касаний. Тот же Мораес три раза подыгрывал себе мяч, прежде чем нанести удар. Могли забивать Зубков, Довбик. Голова внизу, а бьют прямо во вратаря. Хотя было время поднять голову и отправить мяч в угол. О чем это говорит? Уровень мастерства, увы, подвел. Конечно, обидно, что сами упустили два очка и не обыграли такого соперника, который был Украине вполне по зубам.

— Пропущенный мяч — следствие усталости сборников в третьем матче за неделю?

— Не знаю, почему Караваев так позволил себе отвернуться от мяча, когда Мужиков забивал гол. У него было время заблокировать этот удар, а он отвернулся, хотя можно было прямо пойти на соперника. Такие мелочи приводят в итоге к пропущенным голам и влияют на результат.

— Мог ли рефери назначить пенальти в ворота казахов во втором тайме?

— Пару раз поводы для этого были. Особенно момент с Довбиком, но судья посчитал, что он сам «нырял». Плохо, что в матчах отбора нет системы VAR. Но пенальти еще надо забить. Да и вообще без пенальти надо было решать судьбу этого матча в свою пользу намного раньше. Дело не в судействе. Должны были забивать с игры, но мастерства не хватило, а его в магазине не купишь.

— Вас удивила тактика украинцев в трех сыгранных матчах с Францией, Финляндией и Казахстаном?

— В Париже, на мой взгляд, все было сделано правильно. Мы играли против топ-сборной, и надо было как-то сдержать эту команду, тем более, что недавно мы проиграли французам с крупным счетом. Эта тактика сработала. Хотя нельзя не признать, что с французами украинцам тоже отчасти повезло, потому что они не реализовали еще несколько моментов.

Вот в матче с финнами мне было непонятно, почему тренерский штаб Андрея Шевченко вновь решил сыграть по этой же схеме. Начали создавать велосипед и все сломалось. Небольшой надлом произошел, потому что не добились с финнами и казахами побед, потеряли четыре очка. Поэтому, конечно, надо время, чтобы разобраться с этим. Потом встретиться команде перед Евро, провести сборы, работу над ошибками и вернуться к своей игре.

— Теперь шансы украинцев на выход из группы на чемпионат мира сильно ухудшились?

— Конечно, ухудшились, хотя нельзя утверждать, что положение критическое. Дома потеряли очки, но где их теперь компенсировать? Франция приедет к нам, потом ехать в Финляндию, Казахстан. Сейчас футбол в мире выровнялся. На любую команду надо настраиваться максимально. Не словами, а делом. Сильнее ли мы сборной Казахстана? Да, но надо было выигрывать и потом уже говорить. В итоге потеряли важнейшие очки.

— Травмированные игроки сборной после возвращения смогут помочь команде вернуть прежнюю игру?

— Могут. Но средняя линия в целом останется прежней. Зинченко, Малиновский, Марлос. Возможно, восстановится Коноплянка, приедет Ярмоленко, появится Степаненко. Его отсутствие сильно сказалось на сборной. Тарас очень сильный футболист, который в опорной зоне выполняет много черновой работы. Когда он на поле, крайние защитники могли смелее идти в атаку. В этот раз такого игрока в сборной не было.