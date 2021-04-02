У российского футбола нет системы и стиля. Черчесов и Галактионов тут ни при чем
Послесловие к матчам первой и молодежной сборных России.
Послесловие к матчам первой и молодежной сборных России.
На моей памяти футбольная игра России почти всегда — боль, за исключением команды Хиддинка между двумя матчами с Испанией на Евро-2008.
Там была безумная история, которой вообще могло и не случиться, ведь пацаны великого Хиддинка в отборе играли намного хуже нынешнего состава Черчесова. И Израилю проигрывали, и еле уносили ноги от Андорры. А потом был восхитительный отбор на ЧМ-2010, который включил грандиозные матчи с Германией и ужасный фейл со Словенией. Но я не об этом.
Не понимаю, зачем мы постоянно хотим только золотых медалей, непременных выходов из группы и исключительных футболистов.
Вы же понимаете, почему команды Сэма Эллардайса играют в примитивный футбол? Потому что Биг Сэм исходит из имеющихся ресурсов, что делает его футбол простым, как шпингалетный механизм, и настолько же незаменимым. В особенности если качественного автоматического замка ты еще не приобрел. И вот Эллардайс это знает. Он знает, что против Гвардиолы его игровой ресурс однозначен, поскольку Пепу даны все возможные средства, и даже те, что ему совсем не нужны или нужны из научной мотивации. Так вот и Черчесов тренирует не сборную Германии, где можно собрать команду из игроков второй лиги и она выиграет половину из групп европейской квалификации к ЧМ. Он тренирует Россию, окруженную кучей проблем в системе подготовки молодых футболистов.
И максимально странно, что от Черчесова требуют другой футбол, особенно против команд уровня Испании. Хейтеры вообще говорят, мол, испанцев и то
Прочитал много разгромных мнений о матче с датчанами. Но что главное в молодежных турнирах? Мне кажется, результат — еще одна мотивация для развития футболистов и их подготовки к взрослой игре. То есть место — дело второе, важность одна — количество новых кадров в основную сборную. То есть если молодежка не прорвется на Евро или не выйдет в финальном турнире из группы, это не будет означать гигантский провал, ведь если пятеро из ее состава зайдут в главную команду, то ее существование уже можно считать успешным.
Потому что основная сборная не лаборатория, подобно зоологическому музею в «Роковых яйцах» Булгакова, где безумный ученый скрещивает преломленный луч и змеиное яйцо. Сборная — это про результат, который у нее с Черчесовым есть. Даже сейчас, когда после трех игр наши занимают первое место в отборе к ЧМ. И вот разве есть в основе сборной кадры, которые нужно срочно заменить? Возможно, пара, но это ведь вкусовщина. Поднимать людей из молодежки? А куда? И главное — зачем? Ведь качественно лучшего материала почти нет, или есть, но его совсем мало. Вот их и надо вводить точечно: Дивеева, быть может, Макарова. Но кто из них сильнее взрослых сборников? Точно сказать сложно.
Максималистский подход — это супер, когда он обоснован. Но в России прямо сейчас основа и молодежка просто не могут иметь стабильного результата. Все, что нам остается, — кайфовать от того, что имеем сейчас, поскольку нынешний статус национального футбола от Черчесова почти не зависит. Как не зависит от него отсутствие хоть
Вот только России терять нечего. Мы для этого совсем ничего не сделали.
Максим Никитин