Форвард «Гента» вошел в топ-15 лучших бомбардиров своей сборной после матча с Казахстаном

Форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук во время матча с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года забил седьмой гол в составе сборной Украины. Для этого ему потребовалось провести 22 матча, сообщает УАФ.

Команда Украина

Этот показатель позволил нападающему выйти на 15-е место в историческом реестре лучших бомбардиров сборной Украины. Столько же точных ударов на своем счету имеют Максим Калиниченко (47 матчей) и Марко Девич (35).

Из футболистов, которые вызывались на последний сбор национальной команды, в топ-15 также находятся Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 мячей) и Евгений Коноплянка (86, 21).

Лучшим же бомбардиром в истории сборной Украины остается ее нынешний наставник Андрей Шевченко (111, 48).

Напомним, что встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1.