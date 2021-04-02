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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Гента» вошел в топ-15 лучших бомбардиров своей сборной после матча с Казахстаном

Лучшие показатели у нынешнего тренера команды.

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Источник: AP 2020

Форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук во время матча с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года забил седьмой гол в составе сборной Украины. Для этого ему потребовалось провести 22 матча, сообщает УАФ.

Команда
Украина

Этот показатель позволил нападающему выйти на 15-е место в историческом реестре лучших бомбардиров сборной Украины. Столько же точных ударов на своем счету имеют Максим Калиниченко (47 матчей) и Марко Девич (35).

Из футболистов, которые вызывались на последний сбор национальной команды, в топ-15 также находятся Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 мячей) и Евгений Коноплянка (86, 21).
Лучшим же бомбардиром в истории сборной Украины остается ее нынешний наставник Андрей Шевченко (111, 48).

Напомним, что встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

Следующие матчи пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.

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