Форвард «Гента» вошел в топ-15 лучших бомбардиров своей сборной после матча с Казахстаном
Лучшие показатели у нынешнего тренера команды.
Лучшие показатели у нынешнего тренера команды.
Форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук во время матча с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года забил седьмой гол в составе сборной Украины. Для этого ему потребовалось провести 22 матча, сообщает УАФ.
Этот показатель позволил нападающему выйти на 15-е место в историческом реестре лучших бомбардиров сборной Украины. Столько же точных ударов на своем счету имеют Максим Калиниченко (47 матчей) и Марко Девич (35).
Из футболистов, которые вызывались на последний сбор национальной команды, в топ-15 также находятся Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 мячей) и Евгений Коноплянка (86, 21).
Лучшим же бомбардиром в истории сборной Украины остается ее нынешний наставник Андрей Шевченко (111, 48).
Напомним, что встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1.
Следующие матчи пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.