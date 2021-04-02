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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Не зря швырял повязку. Выходка Роналду поможет больному ребёнку

Красивое завершение скандальной истории.

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14
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14
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В прошлые выходные мы обсуждали гол Криштиану Роналду, который не засчитали в матче Сербия — Португалия. Мяч после его удара пересёк линию ворот, но судья гол не зафиксировал. И всё это при равном счёте 2:2, на последних минутах матча!

Кто-то в соцсетях даже назвал это «крупнейшим ограблением в истории». Но важно тут другое — Роналду в сердцах после незасчитанного гола ушёл с поля, швырнув капитанскую повязку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такое поведение Криштиану одобрили далеко не все. Однако скандальная история закончилась вполне красиво: сегодня ту самую капитанскую повязку Роналду продали на благотворительном аукционе.

После игры один из сотрудников стадиона, где проходил матч, подобрал повязку и выставил её на продажу. «Он бросил её в трёх метрах от меня, и я понял, что она может принести пользу», — сказал сотрудник стадиона, пожелавший остаться неизвестным, сербскому изданию AFP.

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Начальная цена составляла около 3 тысяч евро, а сегодня она ушла с торгов за 64 тысячи евро! При этом была информация, что есть человек, якобы готовый купить повязку за 10 млн евро. Однако после проверки платежеспособности оказалось, что эту ставку он подтвердить не может.

Все деньги пойдут на лечение шестимесячного ребёнка из Белграда по имени Гаврило Джурджевич — он страдает атрофией спинных мышц. Но этих средств, к сожалению, не хватит.

Гаврило могут помочь инъекции Золгенсмы — лекарства, которое считается самым дорогим в мире. Оно способно полностью остановить развитие болезни. Один укол Золгенсмы оценивается в 2,5 млн евро. «Надеюсь, нам удастся связаться с самим Роналду, чтобы он помог Гаврило, насколько это возможно», — сказал Бранислав Йочич, представитель сербского спортивного телеканала «Sportklub».

Роналду активно занимается благотворительностью, поэтому шансы на то, что Гаврило получит заветное лекарство, всё-таки есть. Разве португалец не крут?

Николай Егорычев

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