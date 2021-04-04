«Большая часть болельщиков радуется поражениям». Игрок сборной Казахстана — о хейтерах, автоголе в матче с Францией и Зайнутдинове

Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый в интервью Meta-ratings. kz подвел итоги двух мартовских матчей квалификации ЧМ-2022, выразил мнение о негативе со стороны болельщиков и возвращении в команду Талгата Байсуфинова.

— Отобрали очки в Киеве. Какие ощущения?

— Слава Богу, набрали первые очки. Конечно, хотелось бы больше, но что есть, то есть. Будем работать, есть время готовиться дальше.

— Наверняка для вас встреча в Киеве была особенной, ведь вы родились и выросли в Украине.

— Принципиальности никакой не было. Моя задача — показать стабильную игру. С Украиной это получилось, а с Францией не хватило моральных сил, не успел восстановиться к этой игре, так как у нас за целый месяц у нас было только два выходных после Суперкубка Казахстана. Три недели не видел семью, были переезды из одной базы в другую. Немного не хватило времени восстановиться морально.

— Как переживали тот самый момент в матче с французами, когда вы выбили мяч из пустых ворот, а через минуту забили автогол?

— Конечно, это очень давит психологически. Были разные мысли, но я понимал, что это часть моей работы, такое тоже бывает. Если я мужчина, то должен это пройти, не сдаться. Было очень больно и обидно, но я понимал, если опущу руки, будет не по-мужски.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 28.03.2021, 16:00 Казахстан 0 Франция 2

— Каково было играть против скоростных футболистов сборной Франции?

— Нужно смотреть правде в глаза, они намного сильнее нас. Если бы сыграли больше игр на таком уровне за короткий промежуток времени, хотя бы за полгода мы бы хорошо прибавили. Но для нас такое не часто бывает, и было очень сложно попробовать с ними на таком уровне. Будем честны, шансов очень мало.

— Были ощущения, что французы играли вполсилы и больше думали о следующем матче с Боснией и Герцеговиной.

— Они не думали о следующей игре. Просто у французов такой уровень, когда они могут себе позволить играть не на сто процентов. Класс футболистов позволяет, они — чемпионы мира. Они приехали играть с командой, которая только формируется и хочет поднять свой уровень.

— В чем секрет такой яркой игры во втором тайме с Украиной?

— Есть такое выражение, что сейчас все команды научились обороняться. Наверное, к ситуации с Украиной оно применимо. Если правильно выстраивать тактику, против любого будет сложно, когда они всей командой обороняются.

— Украинцы жаловались, что три матча подряд — для них это большая нагрузка.

— Рассчитывать на то, что они уставшие — глупо. Уровень есть уровень. В первом тайме соперники показали его. Нам не нужно на это смотреть, надо улучшать свою игру. Надеюсь, состав будет более полноценным, потому что много ребят травмированы.

— Сыграли с главными фаворитами группы. Какие выводы из этих игр?

— Во-первых, приятно играть на таком уровне. Во-вторых, ты проверяешь себя и растешь через такие игры. Вдвойне приятно, когда ты не только показываешь хорошую игру, но еще и достигаешь какого-то результата. Мы хотим поднять свой уровень и быть с такими соперниками наравне. Но очень плохо, что в нашей стране большая часть болельщиков желает, чтобы у нас не получилось, радуется поражениям, ищут момент позлорадствовать. Если честно, читая такие комментарии, у тебя пропадает желание играть ради этих людей. Ты понимаешь, что людям хочется, чтобы ты проиграл. Есть наши семьи, есть такое понятие, как честь и достоинство. Конечно, это играет другую роль. В первую очередь ты должен доказать самому себе, что ты можешь. Это главный мотиватор.

— Как бороться с такими хейтерами? Как справляетесь с этим?

— Скажу так: они могли бы спросить у нас по полной, если бы в нашей стране был футбол на серьезном уровне. Но наш футбол даже рядом не стоит с ближайшими странами, как Россия или Украина. У нас нет инфраструктуры, нормальных полей. Мы играем на искусственных, а они в некоторых городах даже не высокого качества. Можно сказать, весенний футбол просто выпадает, нет никаких технических возможностей, роста — ничего нет. Поэтому, тем людям, которые нас критикуют, нужно понять, что сначала нужно вывести инфраструктуру на новый уровень, достучаться до государства и тогда уже нас критиковать.

— Говоря об инфраструктуре. Вы уже успели поиграть на новом стадионе в Туркестане, где были проблем с дренажом. Как могли бы оценить качество газона «Туркестан Арены»?

— Мне понравилось. Новый стадион — это всегда хорошо. Хорошая раздевалка, поле тоже хорошее. Я не знаю, почему так получилось с дренажом, но на Суперкубке вопросов не возникало. Побольше бы таких стадионов.

— Не могу не спросить о шумихе вокруг Зайнутдинова.

— Если человек получил повреждение, то нужно восстанавливаться. Никому не надо доказывать, героизм в футболе не принесет ничего хорошего, я сам через это проходил. Если играешь, заведомо зная о повреждении, то ты просто увеличиваешь сроки восстановления.

— Следующая официальная игра состоится лишь осенью. Как не потерять игровой ритм? Некоторые наши соперники летом выступят на Евро-2020 и будут в тонусе.

— Не думаю, что они будут в большом тонусе, потому что, наоборот, после ярких турниров идет спад, прежде всего, психологический. К тому времени, и наша физическая форма будет получше, у нас будет идти сезон, еврокубки.

— У нас часто бывает так, что после одного яркого матча мы быстро катимся вниз, как было после Шотландии (3:0) и Литвы (2:0). Как не повторить таких ошибок?

— Думаю, это зависит от тренера. У нас такой менталитет, что хватает какой-то победы… Та же игра с Литвой, было удовлетворение, и на Беларусь вышли какими-то самоуверенными, хотя нам надо было придерживаться такой же тактики, много играть от обороны, дома могли взять хотя бы одно очко. Но проблема нашего менталитета заключается в том, что мы быстро становимся довольными своими достижениями. Нам хватает немного, хотя мы может брать больше.

— Возвращение Талгата Байсуфинова. Чем отличается нынешняя сборная от той, что выступала при нем в 2016 году?

— Желания больше. У него большой и грамотный тренерский штаб. Первое, что бросается в глаза — желание.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 31.03.2021, 21:45 Украина 1 Казахстан 1

— Впервые за долгое время в сборную пригласили Нургалиева и Мокина.

— Глядя на Златана Ибрагимовича, можно сказать, что это понятие относительное — ветеран, не ветеран. Если человек показывается высокий уровень, то нужно привлекать в сборную. Опыт многое дает, прежде всего взаимопонимания. Старшим ребятам легче за счет своего опыта.

— Также немало молодых привлечены в команду: Самородов, Каримов, Астанов.

— Ребята все талантливые. По мере ситуации стараемся подсказывать, но настраивать на игру никого не надо. Пацаны сами выходят мотивированными, показывают.

— Вы поменялись с кем-то из французов футболками? Видим, что Тагыберген поменялся с Мбаппе, Нургалиев — с Команом.

— Я ни с кем не менялся. Когда проигрываем, мне стыдно с кем-то меняться футболками. Это, конечно, чисто индивидуально, но для меня это непринципиально. Не живу тем, что я когда-то играл с какими-то футболистами. Просто двигаюсь дальше.

— Мбаппе — самый топовый футболист, против которого вы играли? Назовите топ-3.

— С кем тяжелее играть — наверное, против Мбаппе. У него очень быстрая скорость. Он не играет позиционно, играет на скорость. Топ-3? Добавлю в этот список Левандовски и Лукаку.

— После таких матчей многие болельщики поверили, что мы можем бороться за второе-третье место. Согласны?

— Мы хотим бороться за высокие места и набирать очки. Отдаем свой максимум на поле. Делаем только то, что от нас зависит.

— Вернемся к чемпионату. После яркого выступления на Суперкубке «Тобол» показал, что готов бороться за чемпионство. Какие задачи ставит команда?

— В прошлом году мы сами подняли планку своей работы. В этом году нужно держать этот уровень. Мы все амбициозные. Наша задача — бороться за призовые места. Какое место, будет видно по ходу сезона, надеюсь, самое высокое. Амбиции в клубе самые серьезные, не только у руководителей, но и ребят.

— Еврокубки. У казахстанских клубов не получается преодолевать первые два раунда.

— До этого еще нужно дожить. Пока никто не ставил никаких задач. Конечно, мы хотим попасть в группу. Будем стараться. К еврокубкам будем подходить, когда придет время.

— В этом году реальный шанс попасть в группу? Невыход в группу Лигу конференций будет считаться провалом?

— Посмотрим. Думаю, там тоже соберутся хорошие команды. Будем делать выводы, как ситуация себя покажет.