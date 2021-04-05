«Думал: ладно уже, не в этом году». Хавбек российского клуба — о дебюте за сборную Казахстана и матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Чайки» Рамазан Оразов поделился эмоциями от дебюта за сборную Казахстана по футболу в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

Подопечные Талгата Байсуфинова стартовали с поражения на своем поле от Франции (0:2), после чего на выезде поделили очки с Украиной (1:1), против которой Оразов впервые сыграл за национальную команду, выйдя на замену во втором тайме.

«Приятно удивился, когда получил вызов в сборную. Тренер подходил ко мне на сборах в Турции и говорил, что вызовет, если я буду играть. В первых турах после возобновления ФНЛ я не играл. Думал: «Ладно уже. Не в этом году».

Команда Казахстан

По приезде в сборную тренер мне сразу сказал, что все будет зависеть от моей работы на тренировках. Он ставил меня на позицию опорного полузащитника. Она мне хорошо знакома, я играл на ней в «Кайрате»: и в Академии, и в главной команде. Мне там комфортно.

В первом матче со сборной Франции я остался на скамейке. Но даже оттуда было видно, что французы — команда запредельного уровня. Думаю, в игре с нами они еще не полностью показали свой потенциал.

Я очень хотел сыграть за сборную. Готовился морально. Когда разминался в перерыве, немножко переживал. Легкий мандраж всегда присутствует, но в этой игре я сильно не нервничал. Бывает такое, что волнуешься, потом выходишь на поле, делаешь одно успешное действие: точный пас или обводку. После этого сразу появляется уверенность. Вышел, отдал точный пас на бровку — мы вышли из-под прессинга. После этого последние остатки волнения ушли.

Кто из сборной Украины меня больше всего поразил? Зинченко в огромном порядке. Видно, что он не зря играет в «Манчестер Сити». Он не крупный, телосложением с меня, но очень сильный.

Его с места не сдвинешь. Скорость взрывная, великолепно работает с мячом. Посмотри в InStat: у него почти 100 передач, из которых только несколько неточных. Еще хорош Малиновский. Они с Зинченко сильно выделяются. Если бы я не знал, что они играют в топовых командах, я бы сразу понял, что капитан и восьмой номер находятся на совершенно другом уровне.

После игры, конечно, мы все были рады. Сыграли вничью (1:1) на выезде с командой, у которой половина состава играет в зарубежных клубах. Я особенно рад, что дебютировал за национальную сборную.

Приятно было побыть дома, в Казахстане. Хоть и не в Алматы, а в Нур-Султане, но все равно. Все свои. Получил много поздравлений: от партнеров, родителей, бывших тренеров. Болельщики тоже пишут. Спасибо всем за поддержку и теплые слова.

Следующие матчи Казахстан проведет аж в сентябре. Вызовут ли в сборную еще раз — зависит только от меня, как много времени я буду проводить на поле в своем клубе", — рассказал он пресс-службе клуба.

Напомним, что 23-летний Оразов является воспитанником алматинского «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018-м, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в сезонах 2018 и 2019 годов.