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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной России нашел объяснение сенсации от Казахстана в матче с Украиной

Это первые очки для команды Талгата Байсуфинова.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Украина из-за физиологии упустила победу над Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча, прошедшая в ночь на 1 апреля в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На гол Романа Яремчука на 20-й минуте гости ответили точным ударом Серикжана Мужикова на 59-й.

«Третьи матчи на коротком отрезке всегда даются с большим трудом. Германия уступила Македонии, Украина сыграла вничью с Казахстаном, Румыния проиграла Армении. Это физиология. В трех играх вытаскивать из себя ресурсы за такое короткое время — непросто. Причем между встречами всего два дня. Все это накладывает отпечаток», — рассказал он «Чемпионату».

Напомним, что следующие матчи пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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Украина
1:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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