Тренер сборной России нашел объяснение сенсации от Казахстана в матче с Украиной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Украина из-за физиологии упустила победу над Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча, прошедшая в ночь на 1 апреля в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На гол Романа Яремчука на 20-й минуте гости ответили точным ударом Серикжана Мужикова на 59-й.

«Третьи матчи на коротком отрезке всегда даются с большим трудом. Германия уступила Македонии, Украина сыграла вничью с Казахстаном, Румыния проиграла Армении. Это физиология. В трех играх вытаскивать из себя ресурсы за такое короткое время — непросто. Причем между встречами всего два дня. Все это накладывает отпечаток», — рассказал он «Чемпионату».