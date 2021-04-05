Михаил Мархель взял на себя ответственность за поражение белорусских футболистов в Бельгии

В обращении к футбольной общественности Михаил Мархель отметил, что он проанализировал сложившуюся после матча с бельгийцами ситуацию и принял решение уйти с поста главного тренера.

Читайте также Михаил Мархель покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Он также подчеркнул, что возглавлять национальную сборную было большой честью и он делал все, чтобы добиться хороших результатов. Однако Михаил Мархель считает, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения.

Михаил Мархель возглавил сборную Беларуси 20 июня 2019 года. В нынешнем сезоне белорусские футболисты успешно провели первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, обыграв в Минске команду Эстонии с результатом 4:2, а потом потерпели самое крупное в своей истории поражение, уступив на выезде бельгийцам со счетом 0:8.