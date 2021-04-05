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15:15 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Мархель взял на себя ответственность за поражение белорусских футболистов в Бельгии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за поражение в Бельгии беру на себя, заявил сегодня Михаил Мархель после ухода с поста главного тренера футбольной сборной Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В обращении к футбольной общественности Михаил Мархель отметил, что он проанализировал сложившуюся после матча с бельгийцами ситуацию и принял решение уйти с поста главного тренера.

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Он также подчеркнул, что возглавлять национальную сборную было большой честью и он делал все, чтобы добиться хороших результатов. Однако Михаил Мархель считает, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения.

Михаил Мархель возглавил сборную Беларуси 20 июня 2019 года. В нынешнем сезоне белорусские футболисты успешно провели первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, обыграв в Минске команду Эстонии с результатом 4:2, а потом потерпели самое крупное в своей истории поражение, уступив на выезде бельгийцам со счетом 0:8.

Имя нового наставника сборной Беларуси станет известно позже. Свой следующий матч в квалификационной группе Е белорусы проведут 2 сентября в гостях у сборной Чехии. На старте отборочного турнира чехи разгромили эстонцев — 6:2, затем разошлись миром с бельгийцами — 1:1, а потом уступили команде Уэльса — 0:1.

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