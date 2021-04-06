Как Харри Уилсон выиграл 125 000 фунтов стерлингов для своего деда, сыграв всего одну игру
Эта неожиданная удача создавалась 13 лет.
Эта неожиданная удача создавалась 13 лет.
Харри Уилсон уже является хорошо зарекомендовавшим себя игроком сборной Уэльса, поскольку к 24 годам он сыграл 23 матча. Тем не менее, ни одна из этих игр не будет столь запоминающейся для его деда, как первая.
Как оказалось, еще в 2000 году Питер Эдвардс увидел, как его 3-летний внук любит играть в футбол, и сделал ставку в 50 фунтов на то, что он дебютирует за сборную Уэльса до своего 20-летия.
Конечно, это сбылось 13 лет спустя, когда 16-летний Уилсон стал самым молодым игроком, представлявшим Уэльс, когда его заменили в отборочном матче чемпионата мира против Бельгии.
В результате его дед выиграл 125 000 фунтов стерлингов и сразу же в 62 года решил уйти на пенсию.
«Вчера я сказал своему менеджеру, что если Харри сыграет, я не вернусь», — сказал The Guardian Эдвардс, который работал электриком в 2013 году. «Я ушел на пенсию на год раньше и не собираюсь возвращаться. Неплохо для глупого пари».