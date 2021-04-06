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17:01 (мск), источник: Sports.Ru

Как Харри Уилсон выиграл 125 000 фунтов стерлингов для своего деда, сыграв всего одну игру

Эта неожиданная удача создавалась 13 лет.

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Источник: AP 2020

Харри Уилсон уже является хорошо зарекомендовавшим себя игроком сборной Уэльса, поскольку к 24 годам он сыграл 23 матча. Тем не менее, ни одна из этих игр не будет столь запоминающейся для его деда, как первая.

Команда
Уэльс

Как оказалось, еще в 2000 году Питер Эдвардс увидел, как его 3-летний внук любит играть в футбол, и сделал ставку в 50 фунтов на то, что он дебютирует за сборную Уэльса до своего 20-летия.

Конечно, это сбылось 13 лет спустя, когда 16-летний Уилсон стал самым молодым игроком, представлявшим Уэльс, когда его заменили в отборочном матче чемпионата мира против Бельгии.

В результате его дед выиграл 125 000 фунтов стерлингов и сразу же в 62 года решил уйти на пенсию.

«Вчера я сказал своему менеджеру, что если Харри сыграет, я не вернусь», — сказал The Guardian Эдвардс, который работал электриком в 2013 году. «Я ушел на пенсию на год раньше и не собираюсь возвращаться. Неплохо для глупого пари».

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