Как Харри Уилсон выиграл 125 000 фунтов стерлингов для своего деда, сыграв всего одну игру

Харри Уилсон уже является хорошо зарекомендовавшим себя игроком сборной Уэльса, поскольку к 24 годам он сыграл 23 матча. Тем не менее, ни одна из этих игр не будет столь запоминающейся для его деда, как первая.

Команда Уэльс

Как оказалось, еще в 2000 году Питер Эдвардс увидел, как его 3-летний внук любит играть в футбол, и сделал ставку в 50 фунтов на то, что он дебютирует за сборную Уэльса до своего 20-летия.

Конечно, это сбылось 13 лет спустя, когда 16-летний Уилсон стал самым молодым игроком, представлявшим Уэльс, когда его заменили в отборочном матче чемпионата мира против Бельгии.

В результате его дед выиграл 125 000 фунтов стерлингов и сразу же в 62 года решил уйти на пенсию.