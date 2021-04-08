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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик в один день. Гризманн в третий раз стал отцом после матча с Казахстаном

Такое не часто встречается.

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Источник: AP 2020

Форвард «Барселоны» и сборной Франции по футболу Aнтуан Гризманн в третий раз стал отцом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

На свет появился мальчик, которого назвали Альба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительный факт заключается в том, что все его дети родились в один день, 8 апреля: Миа — в 2016 году, Амаро — в 2019, Альба — в 2021.

Отметим, что 30-летний форвард сыграл за свою сборную против Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Гризманн вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Следующие матчи пройдут 1 сентября. В этот день сыграют Казахстан — Украина и Франция — Босния.

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