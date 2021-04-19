Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

В ночь на понедельник 12 клубов, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия), объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Чеферина, создание Суперлиги является «постыдным предложением» нескольких клубов, «руководимых жадностью». Также глава УЕФА назвал его «плевком в лицо всем любителям футбола».