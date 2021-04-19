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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

ЕВРО-2020. Футболисты клубов-учредителей Суперлиги будут отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы, заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник 12 клубов, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия), объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.

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По словам Чеферина, создание Суперлиги является «постыдным предложением» нескольких клубов, «руководимых жадностью». Также глава УЕФА назвал его «плевком в лицо всем любителям футбола».

Кроме того, президент Союза европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что игроки, представляющие клубы-учредители Суперлиги, будут отстранены от международных соревнований и не смогут представлять свои национальные сборные.

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