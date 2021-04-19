Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы
ЕВРО-2020. Футболисты
ЕВРО-2020. Футболисты
В ночь на понедельник 12 клубов, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия), объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.
По словам Чеферина, создание Суперлиги является «постыдным предложением» нескольких клубов, «руководимых жадностью». Также глава УЕФА назвал его «плевком в лицо всем любителям футбола».
Кроме того, президент Союза европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что игроки, представляющие