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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин, скорее всего, откажется от участия в чемпионате мира

По данным «СЭ», форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, скорее всего, не примет участие в чемпионате мира, если его команда не попадет в розыгрыш Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2020

Причина — тяжелый сезон и нервная ситуация вокруг фигуры форварда в связи с скандальными высказываниями Андрея Назарова.

При этом в сборной России рассматривают его кандидатуру для участия в турнире и обращались к нападающему, но, по предварительным данным, 29-летний Панарин не планирует приезжать в Латвию на ЧМ-2021.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе НХЛ после 45 матчей. В нынешнем сезоне Панарин провел 34 матча и набрал 52 (16+36) очка.

Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил Панарина, выступавшего в 2011 году за подмосковный клуб, в нападении на девушку в баре в Риге. Хоккеист брал вынужденный «отпуск» и пропустил несколько матчей «Рейнджерс», а потом вернулся в состав команды из Нью-Йорка.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, поэтому с учетом ковидных ограничений, предполагающих карантин, в турнире, скорее всего, смогут принять участие только энхаэловцы, которые не попадут в розыгрыш Кубка Стэнли.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что североамериканская лига не будет запрещать игрокам поехать в Латвию и сыграть за свою сборную.

(Михаил Зислис).

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