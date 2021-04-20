Панарин, скорее всего, откажется от участия в чемпионате мира
По данным «СЭ», форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, скорее всего, не примет участие в чемпионате мира, если его команда не попадет в розыгрыш Кубка Стэнли.
По данным «СЭ», форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, скорее всего, не примет участие в чемпионате мира, если его команда не попадет в розыгрыш Кубка Стэнли.
Причина — тяжелый сезон и нервная ситуация вокруг фигуры форварда в связи с скандальными высказываниями Андрея Назарова.
При этом в сборной России рассматривают его кандидатуру для участия в турнире и обращались к нападающему, но, по предварительным данным, 29-летний Панарин не планирует приезжать в Латвию на ЧМ-2021.
«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе НХЛ после 45 матчей. В нынешнем сезоне Панарин провел 34 матча и набрал 52 (16+36) очка.
Отметим, что чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, поэтому с учетом ковидных ограничений, предполагающих карантин, в турнире, скорее всего, смогут принять участие только энхаэловцы, которые не попадут в розыгрыш Кубка Стэнли.
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что североамериканская лига не будет запрещать игрокам поехать в Латвию и сыграть за свою сборную.
(Михаил Зислис).