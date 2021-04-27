Левитин посетовал на проблемы с эксплуатацией объектов ЧМ-2018

Совещание по вопросу использования регионами РФ объектов наследия чемпионата мира состоялось под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В соответствии с концепцией наследия чемпионата мира регионами были разработаны бизнес-планы по управлению объектами и выведению их к 2024 году на самоокупаемость.

«Мы принимали решение о федеральной поддержке, рассчитывая, что за четыре года губернаторы и их команды научатся безубыточно управлять наследием. Мы видим, что есть проблемы с их эксплуатацией, и немало. Отсутствует квалифицированный персонал, способный правильным образом обслуживать и развивать объекты, нет эффективного взаимодействия с Российским футбольным союзом, футбольными лигами. И нам надо выработать оптимальные варианты реализации концепции наследия с учётом перехода на самоокупаемость к 2024 году», — приводятся слова Левитина на сайте правительства РФ.