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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» вошел в символическую команду отбора ЧМ-2022 по версии France Football

Он забил два гола в трех матчах.

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Полузащитник «Астаны» и национальной сборной Армении Тигран Барсегян вошел в символическую команду отборочного раунда чемпионата мира-2022 по версии France Football, передает «Арменпресс».

Команда
Армения

Он принял участие в трех матчах турнира, забив два гола и отдав результативную передачу.

Состав символической команды: вратарь Томас Шведкаускас (Литва), защитники Милан Шкриниар (Словения), Гарри Магуайер (Англия), Киран Тирни (Шотландия), полузащитники Иоанис Питас (Кипр), Тигран Барсегян (Армения), Ханс Ванакен (Бельгия), Ариян Адеми (Хорватия), нападающие: Андреас Сков Олсен (Дания), Александр Митрович (Сербия), Горан Пандев (Северная Македония).

Напомним, что ранее появилась информация, что «Астана» собралась продать Барсегяна.

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