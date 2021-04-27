Полузащитник «Астаны» вошел в символическую команду отбора ЧМ-2022 по версии France Football

Полузащитник «Астаны» и национальной сборной Армении Тигран Барсегян вошел в символическую команду отборочного раунда чемпионата мира-2022 по версии France Football, передает «Арменпресс».

Он принял участие в трех матчах турнира, забив два гола и отдав результативную передачу.