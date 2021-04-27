Полузащитник «Астаны» вошел в символическую команду отбора ЧМ-2022 по версии France Football
Он забил два гола в трех матчах.
Он забил два гола в трех матчах.
Полузащитник «Астаны» и национальной сборной Армении Тигран Барсегян вошел в символическую команду отборочного раунда чемпионата мира-2022 по версии France Football, передает «Арменпресс».
Он принял участие в трех матчах турнира, забив два гола и отдав результативную передачу.
Состав символической команды: вратарь Томас Шведкаускас (Литва), защитники Милан Шкриниар (Словения), Гарри Магуайер (Англия), Киран Тирни (Шотландия), полузащитники Иоанис Питас (Кипр), Тигран Барсегян (Армения), Ханс Ванакен (Бельгия), Ариян Адеми (Хорватия), нападающие: Андреас Сков Олсен (Дания), Александр Митрович (Сербия), Горан Пандев (Северная Македония).
Напомним, что ранее появилась информация, что «Астана» собралась продать Барсегяна.