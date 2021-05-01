Белорусские футболистки узнали соперниц по квалификации женского ЧМ-2023
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Футболистки сборной Беларуси попали в квалификационную группу С вместе с
Финальная часть девятого по счету женского планетарного футбольного форума с участием 32 команд пройдет летом 2023 года на аренах Австралии и Новой Зеландии.
В решающем поединке прошлого мирового первенства, проходившего в 2019 году во Франции, сборная США победила команду Нидерландов со счетом 2:0. Бронзу завоевали футболистки Швеции, обыгравшие в матче за 3-е место англичанок — 2:1. Американки четырежды становились чемпионками планеты (1991, 1999, 2015, 2019), два титула у команды Германии (2003, 2007), по одному — у сборных Норвегии (1995) и Японии (2011).