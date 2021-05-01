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16:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки узнали соперниц по квалификации женского ЧМ-2023

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2023 года среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Футболистки сборной Беларуси попали в квалификационную группу С вместе с вице-чемпионом планеты командой Нидерландов, а также Исландией, Чехией и Кипром. Отборочные матчи пройдут с сентября 2021 по октябрь 2022 года. Напрямую в финальную стадию попадут победители девяти квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют две путевки на мировое первенство, а еще одна сборная отправится на межконтинентальный стыковой турнир. В нем примут участие 10 дружин со всех континентов. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.

Финальная часть девятого по счету женского планетарного футбольного форума с участием 32 команд пройдет летом 2023 года на аренах Австралии и Новой Зеландии.

В решающем поединке прошлого мирового первенства, проходившего в 2019 году во Франции, сборная США победила команду Нидерландов со счетом 2:0. Бронзу завоевали футболистки Швеции, обыгравшие в матче за 3-е место англичанок — 2:1. Американки четырежды становились чемпионками планеты (1991, 1999, 2015, 2019), два титула у команды Германии (2003, 2007), по одному — у сборных Норвегии (1995) и Японии (2011).

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