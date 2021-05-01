Белорусские футболистки узнали соперниц по квалификации женского ЧМ-2023

Футболистки сборной Беларуси попали в квалификационную группу С вместе с вице-чемпионом планеты командой Нидерландов, а также Исландией, Чехией и Кипром. Отборочные матчи пройдут с сентября 2021 по октябрь 2022 года. Напрямую в финальную стадию попадут победители девяти квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют две путевки на мировое первенство, а еще одна сборная отправится на межконтинентальный стыковой турнир. В нем примут участие 10 дружин со всех континентов. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.