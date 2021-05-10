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13:37 (мск), источник: ТАСС

Катар готовит 20 тыс. новых гостиничных номеров к чемпионату мира по футболу

ТАСС, 10 мая. Катар планирует ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2022 года 20 тыс. гостиничных номеров. Об этом в понедельник сообщает газета The Peninsula Newspaper.

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По информации издания, в настоящий момент в Катаре есть 33,3 тыс. номеров, включая комнаты в апарт-отелях.

С января по февраль 2020 года — до начала пандемии COVID-19 — Катар смог увеличить поток туристов на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре рассчитывает, что в 2022 году страну могут посетить около миллиона болельщиков.

Катарские власти пообещали, что добраться до стадионов практически из любого отеля можно будет либо на метро, либо на метро и автобусе. Кроме метро и автобусов, на чемпионате мира пассажиров будут перевозить трамваи и троллейбусы.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре.

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