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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Алыкулов из «Кайрата» вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022

В КПЛ хавбек забил один гол и отдал три ассиста.

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Сборная Кыргызстана под руководством Александра Крестинина объявила список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 в зоне АФК (группа F). Всего в списке 25 человек, в их числе оказался и полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФС.

Команда
Киргизия

Команда соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, после чего 2 июня вылетит в Осаку, где сыграет с Мьянмой, Монголией и Японией.

Расписание игр:

7 июня

Кыргызстан — Монголия

11 июня

Мьянма — Кыргызстан

15 июня

Япония — Кыргызстан.

Напомним, что Алыкулов выступает за «Кайрат» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник помог алматинскому клубу впервые за 16 лет оформить чемпионский титул. В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате Казахстана, забил один гол и отдал три ассиста.

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