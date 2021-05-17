Алыкулов из «Кайрата» вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
В КПЛ хавбек забил один гол и отдал три ассиста.
В КПЛ хавбек забил один гол и отдал три ассиста.
Сборная Кыргызстана под руководством Александра Крестинина объявила список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 в зоне АФК (группа F). Всего в списке 25 человек, в их числе оказался и полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Команда соберется 30 мая на краткосрочный
Расписание игр:
7 июня
Кыргызстан — Монголия
11 июня
Мьянма — Кыргызстан
15 июня
Япония — Кыргызстан.
Напомним, что Алыкулов выступает за «Кайрат» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник помог алматинскому клубу впервые за 16 лет оформить чемпионский титул. В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате Казахстана, забил один гол и отдал три ассиста.