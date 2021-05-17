Алыкулов из «Кайрата» вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022

Сборная Кыргызстана под руководством Александра Крестинина объявила список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 в зоне АФК (группа F). Всего в списке 25 человек, в их числе оказался и полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФС.

Команда Киргизия

Команда соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, после чего 2 июня вылетит в Осаку, где сыграет с Мьянмой, Монголией и Японией.

Расписание игр:

7 июня

Кыргызстан — Монголия

11 июня

Мьянма — Кыргызстан

15 июня

Япония — Кыргызстан.