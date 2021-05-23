«Внутри себя могут проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль». Губерниев — об идее играть ЧМ каждые 2 года
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение проводить чемпионат мира по футболу каждые два года, а не четыре.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение проводить чемпионат мира по футболу каждые два года, а не четыре.
«Мне кажется, что не бывает праздника каждый день. Олимпиаду тоже можно проводить каждый месяц, но это все обесценится, будет никому не нужно. Мне нравится нынешний формат. И потом не будем забывать про национальные турниры, про континентальные первенства. Это тоже прекрасные соревнования. Они могут внутри себя проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль. Раз в четыре года турнир, который мы ждем. Турнир, который прекрасен сам по себе, поэтому, мне кажется, это попахивает популизмом и не имеет ничего общего с реальностью», — цитирует Губерниева Ura.ru.
Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии на конгрессе ФИФА предложила проводить чемпионат мира по футболу каждые два года. Соответствующее предложение поддержали 166 национальных федераций и лишь 22 выступили против.