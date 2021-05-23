«Внутри себя могут проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль». Губерниев — об идее играть ЧМ каждые 2 года

«Мне кажется, что не бывает праздника каждый день. Олимпиаду тоже можно проводить каждый месяц, но это все обесценится, будет никому не нужно. Мне нравится нынешний формат. И потом не будем забывать про национальные турниры, про континентальные первенства. Это тоже прекрасные соревнования. Они могут внутри себя проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль. Раз в четыре года турнир, который мы ждем. Турнир, который прекрасен сам по себе, поэтому, мне кажется, это попахивает популизмом и не имеет ничего общего с реальностью», — цитирует Губерниева Ura.ru.