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00:33 (мск), источник: Sport24

«Внутри себя могут проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль». Губерниев — об идее играть ЧМ каждые 2 года

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение проводить чемпионат мира по футболу каждые два года, а не четыре.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, что не бывает праздника каждый день. Олимпиаду тоже можно проводить каждый месяц, но это все обесценится, будет никому не нужно. Мне нравится нынешний формат. И потом не будем забывать про национальные турниры, про континентальные первенства. Это тоже прекрасные соревнования. Они могут внутри себя проводить что угодно, но не надо трогать мундиаль. Раз в четыре года турнир, который мы ждем. Турнир, который прекрасен сам по себе, поэтому, мне кажется, это попахивает популизмом и не имеет ничего общего с реальностью», — цитирует Губерниева Ura.ru.

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Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии на конгрессе ФИФА предложила проводить чемпионат мира по футболу каждые два года. Соответствующее предложение поддержали 166 национальных федераций и лишь 22 выступили против.

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