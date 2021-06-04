Фанаты набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии
Болельщики сборной Бразилии набросились на форварда ПСЖ Неймара перед матчем против Эквадора. Видео инцидента опубликовано в Twitter RouteOneFootball.
Болельщики сборной Бразилии набросились на форварда ПСЖ Неймара перед матчем против Эквадора. Видео инцидента опубликовано в Twitter RouteOneFootball.
Бразильская команда выходила из автобуса у гостиницы в
Встреча Бразилии с Эквадором пройдет в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Игра состоится в ночь на субботу, 5 июня.