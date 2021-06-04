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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии

Болельщики сборной Бразилии набросились на форварда ПСЖ Неймара перед матчем против Эквадора. Видео инцидента опубликовано в Twitter RouteOneFootball.

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Бразильская команда выходила из автобуса у гостиницы в Порту-Алегри, в это время несколько человек прорвали оцепление и кинулись к нападающему. Фанаты начали обнимать Неймара, но охране удалось их оперативно оттащить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча Бразилии с Эквадором пройдет в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Игра состоится в ночь на субботу, 5 июня.

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