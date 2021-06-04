Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
20:30
Испания
Португалия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Фарерские острова
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Чехия
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин пожелал эмиру Катара успешного проведения ЧМ по футболу в 2022 г

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани успешного проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году и отметил, что подобные события сближают людей.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

«На следующей неделе северная столица России начнет принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые добрые пожелания нашему большому другу эмиру Катара. Вчера у него было день рождения: мы вас поздравляем, ваше высочество», — сказал Путин на ПМЭФ.

Глава государства выразил уверенность, что Катар с большим успехом проведет мировое футбольное первенство в будущем году. «Такие крупные события, форумы действительно объединяют, делают ближе людей разных стран», — добавил Путин.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2—5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Пять хоккеистов сборной России, проваливших чемпионат мира
«Киркоров пожелал удачи». Черчесов рассказал о подготовке к Евро
«Работать надо уметь»: Фетисов — об игре сборной России на ЧМ
«Через мой труп»: Зарема Салихова — о Черчесове в «Спартаке»
Татьяна Тарасова: Знарок со сборной не работает, вот и все
Черышев сверкает в сборной, но так и не стал своим в «Валенсии»
Экс-тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь