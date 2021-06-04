Путин пожелал эмиру Катара успешного проведения ЧМ по футболу в 2022 г

«На следующей неделе северная столица России начнет принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые добрые пожелания нашему большому другу эмиру Катара. Вчера у него было день рождения: мы вас поздравляем, ваше высочество», — сказал Путин на ПМЭФ.
Глава государства выразил уверенность, что Катар с большим успехом проведет мировое футбольное первенство в будущем году. «Такие крупные события, форумы действительно объединяют, делают ближе людей разных стран», — добавил Путин.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2—5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-