Путин пожелал эмиру Катара успешного проведения ЧМ по футболу в 2022 г

«На следующей неделе северная столица России начнет принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые добрые пожелания нашему большому другу эмиру Катара. Вчера у него было день рождения: мы вас поздравляем, ваше высочество», — сказал Путин на ПМЭФ.