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16:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эмир Катара: ЧМ по футболу в 2022 году должен пройти в назначенные сроки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре должен пройти в назначенный срок, сообщил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

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Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

«Мы готовимся сейчас к этому знаменательному событию. И мы считаем, что любое опоздание в деле подготовки сооружений недопустимо. Мы считаем, что он должен пройти вовремя», — сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2—5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.

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