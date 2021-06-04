Эмир Катара: ЧМ по футболу в 2022 году должен пройти в назначенные сроки

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

«Мы готовимся сейчас к этому знаменательному событию. И мы считаем, что любое опоздание в деле подготовки сооружений недопустимо. Мы считаем, что он должен пройти вовремя», — сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.