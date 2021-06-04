Эмир Катара: ЧМ по футболу в 2022 году должен пройти в назначенные сроки
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре должен пройти в назначенный срок, сообщил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре должен пройти в назначенный срок, сообщил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
«Мы готовимся сейчас к этому знаменательному событию. И мы считаем, что любое опоздание в деле подготовки сооружений недопустимо. Мы считаем, что он должен пройти вовремя», — сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.
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