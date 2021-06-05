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10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть эквадорцев в отборе ЧМ-2022

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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Встреча в Порту-Алегри (Бразилия) завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Ришарлисон (65-я минута) и Неймар (90+4, с пенальти).

Сборная Бразилии после пяти туров лидирует в турнирной таблице, набрав 15 очков. Команда Эквадора (9) идет на третьей строчке.

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