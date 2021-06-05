Гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть эквадорцев в отборе ЧМ-2022
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Сборная Бразилии после пяти туров лидирует в турнирной таблице, набрав 15 очков. Команда Эквадора (9) идет на третьей строчке.