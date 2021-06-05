Сборная Гватемалы установила рекорд отборочных матчей к чемпионатам мира
5 июня в зоне КОНКАКАФ состоялся матч первого этапа квалификации к чемпионату мира 2022 года: встречались Гватемала и
5 июня в зоне КОНКАКАФ состоялся матч первого этапа квалификации к чемпионату мира 2022 года: встречались Гватемала и
Матч завершился победой сборной Гватемалы со счетом 10:0. Гватемальцы при этом установили рекорд отборочных матчей чемпионата мира (в любой конфедерации) — в матче отличились 10 разных футболистов из одной команды. По голу забили 6 игроков стартового состава и 4 футболиста, вышедших на замену по ходу матча.
Предыдущий рекорд делили Япония, Австралия и Таджикистан, в составе которых в матчах квалификации ЧМ по голу забивали 9 разных футболистов.