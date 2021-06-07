СМИ: Футболисты сборной Испании вакцинируются от коронавируса перед Евро-2020

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не могла инициировать процедуру, так как правительство страны не разрешало членам национальной команды сделать прививки. В понедельник стало известно, что власти Испании дали зеленый свет для вакцинации футболистов. Во вторник совет общественного здравоохранения одобрит прохождение процедуры.

В воскресенье сборная Испании объявила, что полузащитник команды Серхио Бускетс заразился COVID-19. Остальные игроки получили отрицательный результат теста на коронавирус.