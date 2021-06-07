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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболисты сборной Испании вакцинируются от коронавируса перед Евро-2020

ЕВРО-2020. Футболисты сборной Испании сделают прививки от коронавируса перед стартом предстоящего чемпионата Европы, сообщает Cadena COPE.

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Источник: AFP 2021

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не могла инициировать процедуру, так как правительство страны не разрешало членам национальной команды сделать прививки. В понедельник стало известно, что власти Испании дали зеленый свет для вакцинации футболистов. Во вторник совет общественного здравоохранения одобрит прохождение процедуры.

В воскресенье сборная Испании объявила, что полузащитник команды Серхио Бускетс заразился COVID-19. Остальные игроки получили отрицательный результат теста на коронавирус.

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе турнира испанцы сыграют в группе Е с командами Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

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