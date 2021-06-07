СМИ: Футболисты сборной Испании вакцинируются от коронавируса перед Евро-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Испании сделают прививки от коронавируса перед стартом предстоящего чемпионата Европы, сообщает Cadena COPE.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Испании сделают прививки от коронавируса перед стартом предстоящего чемпионата Европы, сообщает Cadena COPE.
Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не могла инициировать процедуру, так как правительство страны не разрешало членам национальной команды сделать прививки. В понедельник стало известно, что власти Испании дали зеленый свет для вакцинации футболистов. Во вторник совет общественного здравоохранения одобрит прохождение процедуры.
В воскресенье сборная Испании объявила, что полузащитник команды Серхио Бускетс заразился COVID-19. Остальные игроки получили отрицательный результат теста на коронавирус.
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе турнира испанцы сыграют в группе Е с командами Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).