Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи защитником сборной Аргентины Кристианом Ромеро. Уже спустя пять минут экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес удвоил преимущество в счёте. В начале второго тайма форвард колумбийской сборной Луис Мурьель реализовал пенальти и сократил отставание, а на четвёртой компенсированной к игре минуте Мигель Борха спас команду от поражения, сравняв счёт в матче.