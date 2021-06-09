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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 6-го тура групповой стадии отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 между сборными Колумбии и Аргентины.

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Источник: AFP 2021

Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи защитником сборной Аргентины Кристианом Ромеро. Уже спустя пять минут экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес удвоил преимущество в счёте. В начале второго тайма форвард колумбийской сборной Луис Мурьель реализовал пенальти и сократил отставание, а на четвёртой компенсированной к игре минуте Мигель Борха спас команду от поражения, сравняв счёт в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аргентина, набрав 12 очков в шести матчах, по-прежнему занимает второе место в группе. Колумбия (8) — на пятом месте.

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