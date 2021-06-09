Бразилия победила Парагвай в отборе к ЧМ-2022 благодаря голу и передаче Неймара

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В составе победителей голами отметились Неймар (четвёртая минута) и Лукас Пакета (93-я минута). Также Неймар записал на свой счёт результативную передачу, ещё один ассист у Габриэла Жезуса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2qHQr3ev_Zs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, после шести матчей у бразильцев стопроцентный результат — 18 очков, и они возглавляют турнирную таблицу отбора. На втором месте с 12 очками Аргентина, за ними с девятью очками Эквадор и с восемью — Уругвай. Парагвай с семью очками после шести матчей располагается на шестом месте.

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