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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Италия может установить рекорд чемпионатов Европы

Сборная Италии, гарантировавшая себе выход в плей-офф чемпионата Европы, встретится с Уэльсом.

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Источник: Reuters

Команда Роберто Манчини, которая разгромила в первых турах турков (3:0) и швейцарцев (3:0), может установить рекорд турнира, если добьется третьей крупной победы подряд.

Ранее с максимальным результатом из группы Евро выходили девять команд, а лучшую разность мячей записали на свой счет голландцы, которые в 2008 году разгромили итальянцев (3:0) и французов (4:1), а также забили два безответных гола в ворота сборной Румынии.

Команды, выигравшие все три матча группового турнира Евро

ГодСборнаяТренерМатчиМячи
1984ФранцияМишель ИдальгоДания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2
9-2
2000ГолландияФранк РайкардЧехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2
7-2
2000ПортугалияУмберту КоэльюАнглия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0
7-2
2000ИталияДино ДзоффТурция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1
6-2
2004ЧехияКарел БрюкнерЛатвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1
7-4
2008ГолландияМарко ван БастенИталия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0
9-1
2008ИспанияЛуис АрагонесРоссия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1
8-3
2008ХорватияСлавен БиличАвстрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0
4-1
2012ГерманияЙоахим ЛевПортугалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:15-2
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