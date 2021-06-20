Италия может установить рекорд чемпионатов Европы
Сборная Италии, гарантировавшая себе выход в
Сборная Италии, гарантировавшая себе выход в
Команда Роберто Манчини, которая разгромила в первых турах турков (3:0) и швейцарцев (3:0), может установить рекорд турнира, если добьется третьей крупной победы подряд.
Ранее с максимальным результатом из группы Евро выходили девять команд, а лучшую разность мячей записали на свой счет голландцы, которые в 2008 году разгромили итальянцев (3:0) и французов (4:1), а также забили два безответных гола в ворота сборной Румынии.
|Год
|Сборная
|Тренер
|Матчи
|Мячи
|1984
|Франция
|Мишель Идальго
|Дания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2
|9-2
|2000
|Голландия
|Франк Райкард
|Чехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2
|7-2
|2000
|Португалия
|Умберту Коэлью
|Англия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0
|7-2
|2000
|Италия
|Дино Дзофф
|Турция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1
|6-2
|2004
|Чехия
|Карел Брюкнер
|Латвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1
|7-4
|2008
|Голландия
|Марко ван Бастен
|Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0
|9-1
|2008
|Испания
|Луис Арагонес
|Россия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1
|8-3
|2008
|Хорватия
|Славен Билич
|Австрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0
|4-1
|2012
|Германия
|Йоахим Лев
|Португалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:1
|5-2