Мюллер получил травму колена и пропустит матч сборной Германии с Венгрией
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч команды против Венгрии на Евро-2020.
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч команды против Венгрии на Евро-2020.
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч команды против Венгрии на Евро-2020, сообщает Bild.
Сегодня
Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.