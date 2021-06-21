Мюллер получил травму колена и пропустит матч сборной Германии с Венгрией

Сегодня пресс-служба немецкой национальной команды сообщила, что 31-летний футболист пропустил тренировку из-за повреждения правого колена. Как сообщает Bild, игрок не выйдет на поле в матче с Венгрией, также под вопросом находится его участие в игре 1/8 финала чемпионата Европы в случае, если немцы попадут в плей-офф.