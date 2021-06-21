Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Сев. Македония
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Россия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Финляндия
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Италия
Уэльс
10
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Швейцария
Турция
31
Все события
Фоторепортажи
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
15:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мюллер получил травму колена и пропустит матч сборной Германии с Венгрией

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч команды против Венгрии на Евро-2020.

Наверх
Источник: AFP 2021

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч команды против Венгрии на Евро-2020, сообщает Bild.

Сегодня пресс-служба немецкой национальной команды сообщила, что 31-летний футболист пропустил тренировку из-за повреждения правого колена. Как сообщает Bild, игрок не выйдет на поле в матче с Венгрией, также под вопросом находится его участие в игре 1/8 финала чемпионата Европы в случае, если немцы попадут в плей-офф.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.

Читайте также
 Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов
Борьба за плей-офф: сборная России сыграет с датчанами
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над сборной России
От разгрома до кошмара. Как сборная Россия играет решающие игры?
Тренер сборной Финляндии: Мы можем занять первое место в группе.
Лунев покинет «Зенит» этим летом. Стороны не сошлись по зарплате
Путин сегодня в Кремле встретится с президентом ФИФА Инфантино
Главное побоище России с Данией. Наши заканчивали матч всемером
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь