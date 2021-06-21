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21:10 (мск), источник: Sport24

Путин и Инфантино обсудили подготовку к чемпионату мира в Катаре

Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино и обсудил подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Путин и Инфантино также затронули тему наследия чемпионата мира в России, который прошел в 2018 году.

Инфантино в понедельник планирует посетить матч Евро-2020 Бельгия — Финляндия в Санкт-Петербурге.

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