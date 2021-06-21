Путин и Инфантино обсудили подготовку к чемпионату мира в Катаре
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино и обсудил подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино и обсудил подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», — цитирует ТАСС
Он добавил, что Путин и Инфантино также затронули тему наследия чемпионата мира в России, который прошел в 2018 году.
Инфантино в понедельник планирует посетить матч Евро-2020 Бельгия — Финляндия в