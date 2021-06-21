Путин и Инфантино обсудили подготовку к чемпионату мира в Катаре

«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Путин и Инфантино также затронули тему наследия чемпионата мира в России, который прошел в 2018 году.