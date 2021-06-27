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14:09 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил оказать содействие в организации чемпионата мира по футболу в Катаре

Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии администрации главы государства оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Соответствующее поручение главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

Ответственными лицами назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин. Первый доклад должен быть представлен до 1 декабря 2021 года.

25 июня Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад аль Тани в телефонном разговоре обсудили подготовку к чемпионату мира 2022 года, договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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