По титулам за сборную Месси сравнялся с Роналду. А есть шансы догнать Марадону на ЧМ в Катаре?
Выясняем, насколько сложнее стало хейтить Месси.
Выясняем, насколько сложнее стало хейтить Месси.
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Аргентинцы в матчах с
В эпоху Месси сборная Аргентины глобально пережила несколько этапов.
Аргентина-2021 ближе всего к варианту 2014 года, когда команда дошла до финала чемпионата мира. В составе куда меньше известных и классных футболистов, но это компенсируется коллективной самоотдачей и взаимодействием. Даже Агуэро, Ди Мария и Алехандро Гомес в такой сборной чаще сидят на скамейке, потому что молодость и энергетика гораздо важнее.
Что отличало Аргентину в финальном матче от Англии — это направленность прессинга. Саутгейт довольно быстро садился в низкий блок, перегружал фланги и заставлял итальянцев играть узко, но зато со свободой в центре поля. Аргентинцы выбирали другое, меньшее зло: переводили вектор атак бразильцев из центра на фланги, откуда затем в случае удачного прессинга организовывали быстрые контратаки.
Очень символично, что абсолютно лучший игрок Кубка Америки Лео Месси (лучший бомбардир и ассистент в одном флаконе) в финале потерялся на общем фоне и главным героем не стал, пропустив вперед Анхеля Ди Марию, Родриго де Пауля и вратаря Эмилиано Мартинеса.
Нам просто в лишний раз напомнили, что футбол
Праздник на улице радикальных фанатов Криштиану Роналду закончился. Теперь поклонников Лео Месси сложно попрекать отсутствием трофеев с национальной командой у их кумира.
Да, абстрактный уровень конкурентоспособности на Евро выше, чем на Кубке Америки, но здесь контраргумент — выступление самих команд.
На Евро-2016 сборная Португалии в основное время победила только одного соперника — Уэльс в полуфинале. Три ничьих на групповом этапе, выход с третьего места, дополнительное время с Хорватией, серия пенальти с Польшей и дополнительное время с Францией в финале.
Никакого намека на незаслуженность титула, просто это не так уж далеко ушло от побед сборной Аргентины над Уругваем, Парагваем, Боливией, Эквадором, Колумбией и Бразилией. Всех, кроме Колумбии, аргентинцы победили в основное время.
Криш впереди, но он и постарше, да и европейские сборные проводят в среднем больше официальных матчей, чем южноамериканские.
Короче говоря, самым упертым факты все равно не помеха, а для остальных должно быть очевидно — Роналду и Месси по историческим результатам и достижениям
Еще сложнее сравнивать Месси с другой легендой аргентинского футбола — Диего Марадоной. Южноамериканские журналисты со страниц своих изданий периодически рассказывают, что на родине Месси не очень любят, а вот Марадону боготворят.
И хотя последнее никто под сомнение не ставит, про отношение к Лео все не так просто. Когда аргентинцы приезжали в 2018 году на чемпионат мира в Россию, они все наперебой говорили о том, что верить прессе не стоит и Лео дома обожают и не считают, что он
И
Теперь у Месси в активе есть Кубок Америки (плюс три проигранных финала, но их никто всерьез считать не будет). Марадона в этом плане не может похвастать даже финалом. Скажем так, по титулам преимущество осталось за Диего, но последний титул Месси его серьезно так сократил.
У Марадоны 70 матчей за сборную, 27 мячей и 12 ассистов (0,55 результативных действия за игру). У Месси — 151 матч за сборную, 76 голов и 53 голевых передачи (0,85 результативных действия за игру).
Если брать отдельно чемпионаты мира, то тут Диего впереди, но не так мощно, как может показаться: 8+8 в 21 матче (0,76 за игру) против 6+7 в 19 матчах (0,68 за игру).
Наверное, сравнивать между собой матчи, голы и передачи в разные эпохи футбола дико, но это единственные показатели, которые мы можем хотя бы измерить. Иначе можно сразу переходить на эстетическую аргументацию — а вот тот был
Но раз уж все упирается в один выигранный чемпионат мира, то как с этим?
Чемпионат мира в Катаре пройдет через полтора года — в ноябре 2022-го. Это однозначно последний шанс Месси на то, чтобы догнать и перегнать Марадону по титулам в составе национальной команды.
В данный момент Аргентина занимает второе место в своей отборочной группе после Бразилии — три победы и три ничьих в шести матчах. Проходных мест на финальную часть ЧМ четыре с половиной (пятая команда сыграет в стыках).
Успех на Кубке Америки даст ранее не очень известному 43-летнему специалисту Лионелю Скалони необходимый кредит доверия для того, чтобы продолжить работу в том же ключе. Если не случится
За полтора года не успеет сильно постареть даже Месси, не говоря уж про остальной костяк, где еще никому нет 30 лет.
Она куда более конкурентоспособна, чем версия 2018 года, закончившая выступление на первом же сопернике в
Команда, победившая казавшуюся неуязвимой Бразилию на «Маракане», способна на многое. Но безотносительно выступления на будущем чемпионате мира Месси уже совершил окончательный шаг к футбольному бессмертию. Он побеждал не только с «Барселоной», но и с Аргентиной. Закрылся самый большой гештальт в современном футболе.
Станислав Рынкевич