По титулам за сборную Месси сравнялся с Роналду. А есть шансы догнать Марадону на ЧМ в Катаре?

Сборная Аргентины впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки, победив в финале сборную Бразилии с минимальным счетом 1:0.

Для аргентинцев это также первая победа над Бразилией в официальных матчах с июня 2005-го — тогда за взрослую сборную Лионель Месси еще даже не дебютировал.

Для Месси это первый крупный трофей в составе национальной команды. Ранее он выигрывал только золотые олимпийские медали Пекина-2008 и молодежный чемпионат мира 2005 года.

Месси не мог победить бразильцев всю свою карьеру. Сейчас ему наконец-то дали хорошую команду

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRLJN-or7DE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRLJN-or7DE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRLJN-or7DE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leo Messi (@leomessi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В каком-то смысле успех сборной Аргентины на последнем Кубке Америки можно сравнивать с успехом сборной Англии (а это первый выход команды в финал за всю историю) на Евро.

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Аргентинцы в матчах с более-менее равными соперниками были настроены в первую очередь на нейтрализацию и разрушение. Это обусловлено, с одной стороны, довольно скромным подбором кадров — у Скалони в составе много молодых, но не очень именитых футболистов из европейских клубов второго эшелона. С другой стороны, тренерский штаб культивировал статус андердогов и заставлял команду плотно работать без мяча все 90 минут, памятуя о провалах во все предыдущие годы.

В эпоху Месси сборная Аргентины глобально пережила несколько этапов. Где-то с 2008-го по 2012-й — команда звезд, в которой кто в лес, кто по дрова. До и во время ЧМ-2014 — предельно закрытая оборонительная команда, построенная вокруг Месси. После 2014-го — только надежды на Лео при проходном дворе в обороне.

Аргентина-2021 ближе всего к варианту 2014 года, когда команда дошла до финала чемпионата мира. В составе куда меньше известных и классных футболистов, но это компенсируется коллективной самоотдачей и взаимодействием. Даже Агуэро, Ди Мария и Алехандро Гомес в такой сборной чаще сидят на скамейке, потому что молодость и энергетика гораздо важнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRLbxOHLf8o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRLbxOHLf8o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRLbxOHLf8o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leo Messi (@leomessi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что отличало Аргентину в финальном матче от Англии — это направленность прессинга. Саутгейт довольно быстро садился в низкий блок, перегружал фланги и заставлял итальянцев играть узко, но зато со свободой в центре поля. Аргентинцы выбирали другое, меньшее зло: переводили вектор атак бразильцев из центра на фланги, откуда затем в случае удачного прессинга организовывали быстрые контратаки.

Очень символично, что абсолютно лучший игрок Кубка Америки Лео Месси (лучший бомбардир и ассистент в одном флаконе) в финале потерялся на общем фоне и главным героем не стал, пропустив вперед Анхеля Ди Марию, Родриго де Пауля и вратаря Эмилиано Мартинеса.

Сборная Аргентины, дойдя до финала благодаря гению Месси, в решающей игре доказала, что может быть конкурентоспособной и без его решающего вклада в общее дело.

Нам просто в лишний раз напомнили, что футбол вообще-то командная игра, в которой один игрок в поле не может решать постоянно. Месси во второй раз за карьеру получил адекватную и работоспособную национальную команду — первый раз тормознул в финале, во второй взял трофей.

Роналду брал Евро, Месси выиграл Кубок Америки. Это вполне равнозначные победы

Праздник на улице радикальных фанатов Криштиану Роналду закончился. Теперь поклонников Лео Месси сложно попрекать отсутствием трофеев с национальной командой у их кумира.

Да, абстрактный уровень конкурентоспособности на Евро выше, чем на Кубке Америки, но здесь контраргумент — выступление самих команд.

На Евро-2016 сборная Португалии в основное время победила только одного соперника — Уэльс в полуфинале. Три ничьих на групповом этапе, выход с третьего места, дополнительное время с Хорватией, серия пенальти с Польшей и дополнительное время с Францией в финале.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQLO_lcAyQp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQLO_lcAyQp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQLO_lcAyQp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Никакого намека на незаслуженность титула, просто это не так уж далеко ушло от побед сборной Аргентины над Уругваем, Парагваем, Боливией, Эквадором, Колумбией и Бразилией. Всех, кроме Колумбии, аргентинцы победили в основное время.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории сборной Португалии (109 мячей) и рекордсмен по количеству проведенных матчей (179).

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории сборной Аргентины (76 мячей) и рекордсмен по количеству проведенных матчей (151).

Криш впереди, но он и постарше, да и европейские сборные проводят в среднем больше официальных матчей, чем южноамериканские.

Короче говоря, самым упертым факты все равно не помеха, а для остальных должно быть очевидно — Роналду и Месси по историческим результатам и достижениям более-менее равны, и дальше вопрос лишь в личных симпатиях.

Марадона все еще впереди Месси по выступлениям на чемпионатах мира. Но за Лео общая индивидуальная статистика

Еще сложнее сравнивать Месси с другой легендой аргентинского футбола — Диего Марадоной. Южноамериканские журналисты со страниц своих изданий периодически рассказывают, что на родине Месси не очень любят, а вот Марадону боготворят.

И хотя последнее никто под сомнение не ставит, про отношение к Лео все не так просто. Когда аргентинцы приезжали в 2018 году на чемпионат мира в Россию, они все наперебой говорили о том, что верить прессе не стоит и Лео дома обожают и не считают, что он кому-то что-то еще должен доказывать. После выигранного Кубка Америки его репутация, видимо, пробьет небеса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRLH5c4olY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRLH5c4olY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRLH5c4olY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Selección Argentina (@afaseleccion)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И все-таки попробуем сравнить. Если брать самые большие и важные титулы, то у Марадоны главный козырь — это победа в финале ЧМ-1986. Он также помог Аргентине дойти до финала ЧМ-90, где сборная уступила, и вот эту вторую карту бьет выступлением на ЧМ-2014.

Теперь у Месси в активе есть Кубок Америки (плюс три проигранных финала, но их никто всерьез считать не будет). Марадона в этом плане не может похвастать даже финалом. Скажем так, по титулам преимущество осталось за Диего, но последний титул Месси его серьезно так сократил.

Что же касается индивидуальной статистики, то тут Лео в одну калитку уделывает легенду.

У Марадоны 70 матчей за сборную, 27 мячей и 12 ассистов (0,55 результативных действия за игру). У Месси — 151 матч за сборную, 76 голов и 53 голевых передачи (0,85 результативных действия за игру).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPvfPsQBYJ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPvfPsQBYJ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPvfPsQBYJ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Selección Argentina (@afaseleccion)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если брать отдельно чемпионаты мира, то тут Диего впереди, но не так мощно, как может показаться: 8+8 в 21 матче (0,76 за игру) против 6+7 в 19 матчах (0,68 за игру).

Наверное, сравнивать между собой матчи, голы и передачи в разные эпохи футбола дико, но это единственные показатели, которые мы можем хотя бы измерить. Иначе можно сразу переходить на эстетическую аргументацию — а вот тот был рок-н-ролльщик, а зато этот инопланетянин.

Но раз уж все упирается в один выигранный чемпионат мира, то как с этим?

С такой командой у Месси будет шанс на титул в 2022 году. Дальше все зависит от жребия

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRL22WcoHpq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRL22WcoHpq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRL22WcoHpq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Selección Argentina (@afaseleccion)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира в Катаре пройдет через полтора года — в ноябре 2022-го. Это однозначно последний шанс Месси на то, чтобы догнать и перегнать Марадону по титулам в составе национальной команды.

В данный момент Аргентина занимает второе место в своей отборочной группе после Бразилии — три победы и три ничьих в шести матчах. Проходных мест на финальную часть ЧМ четыре с половиной (пятая команда сыграет в стыках).

Успех на Кубке Америки даст ранее не очень известному 43-летнему специалисту Лионелю Скалони необходимый кредит доверия для того, чтобы продолжить работу в том же ключе. Если не случится каких-то форс-мажоров в аргентинской федерации футбола (что уже бывало), то к чемпионату мира будет готовиться плюс-минус та же команда.

За полтора года не успеет сильно постареть даже Месси, не говоря уж про остальной костяк, где еще никому нет 30 лет.

Аргентина-2021 — это команда с не самым высоким потолком возможностей, но при определенной удаче в плане жеребьевки она вполне может побороться за золото чемпионата мира.

Она куда более конкурентоспособна, чем версия 2018 года, закончившая выступление на первом же сопернике в плей-офф. В конце концов, кто ждал в финале того чемпионата мира Хорватию?

Команда, победившая казавшуюся неуязвимой Бразилию на «Маракане», способна на многое. Но безотносительно выступления на будущем чемпионате мира Месси уже совершил окончательный шаг к футбольному бессмертию. Он побеждал не только с «Барселоной», но и с Аргентиной. Закрылся самый большой гештальт в современном футболе.