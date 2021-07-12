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21:12 (мск), источник: Матч ТВ

По титулам за сборную Месси сравнялся с Роналду. А есть шансы догнать Марадону на ЧМ в Катаре?

Выясняем, насколько сложнее стало хейтить Месси.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарьОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

  • Сборная Аргентины впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки, победив в финале сборную Бразилии с минимальным счетом 1:0.
  • Для аргентинцев это также первая победа над Бразилией в официальных матчах с июня 2005-го — тогда за взрослую сборную Лионель Месси еще даже не дебютировал.
  • Для Месси это первый крупный трофей в составе национальной команды. Ранее он выигрывал только золотые олимпийские медали Пекина-2008 и молодежный чемпионат мира 2005 года.

Месси не мог победить бразильцев всю свою карьеру. Сейчас ему наконец-то дали хорошую команду

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В каком-то смысле успех сборной Аргентины на последнем Кубке Америки можно сравнивать с успехом сборной Англии (а это первый выход команды в финал за всю историю) на Евро.

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Аргентинцы в матчах с более-менее равными соперниками были настроены в первую очередь на нейтрализацию и разрушение. Это обусловлено, с одной стороны, довольно скромным подбором кадров — у Скалони в составе много молодых, но не очень именитых футболистов из европейских клубов второго эшелона. С другой стороны, тренерский штаб культивировал статус андердогов и заставлял команду плотно работать без мяча все 90 минут, памятуя о провалах во все предыдущие годы.

В эпоху Месси сборная Аргентины глобально пережила несколько этапов. Где-то с 2008-го по 2012-й — команда звезд, в которой кто в лес, кто по дрова. До и во время ЧМ-2014 — предельно закрытая оборонительная команда, построенная вокруг Месси. После 2014-го — только надежды на Лео при проходном дворе в обороне.

Аргентина-2021 ближе всего к варианту 2014 года, когда команда дошла до финала чемпионата мира. В составе куда меньше известных и классных футболистов, но это компенсируется коллективной самоотдачей и взаимодействием. Даже Агуэро, Ди Мария и Алехандро Гомес в такой сборной чаще сидят на скамейке, потому что молодость и энергетика гораздо важнее.

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Что отличало Аргентину в финальном матче от Англии — это направленность прессинга. Саутгейт довольно быстро садился в низкий блок, перегружал фланги и заставлял итальянцев играть узко, но зато со свободой в центре поля. Аргентинцы выбирали другое, меньшее зло: переводили вектор атак бразильцев из центра на фланги, откуда затем в случае удачного прессинга организовывали быстрые контратаки.

Очень символично, что абсолютно лучший игрок Кубка Америки Лео Месси (лучший бомбардир и ассистент в одном флаконе) в финале потерялся на общем фоне и главным героем не стал, пропустив вперед Анхеля Ди Марию, Родриго де Пауля и вратаря Эмилиано Мартинеса.

Сборная Аргентины, дойдя до финала благодаря гению Месси, в решающей игре доказала, что может быть конкурентоспособной и без его решающего вклада в общее дело.

Нам просто в лишний раз напомнили, что футбол вообще-то командная игра, в которой один игрок в поле не может решать постоянно. Месси во второй раз за карьеру получил адекватную и работоспособную национальную команду — первый раз тормознул в финале, во второй взял трофей.

Роналду брал Евро, Месси выиграл Кубок Америки. Это вполне равнозначные победы

Праздник на улице радикальных фанатов Криштиану Роналду закончился. Теперь поклонников Лео Месси сложно попрекать отсутствием трофеев с национальной командой у их кумира.

Да, абстрактный уровень конкурентоспособности на Евро выше, чем на Кубке Америки, но здесь контраргумент — выступление самих команд.

На Евро-2016 сборная Португалии в основное время победила только одного соперника — Уэльс в полуфинале. Три ничьих на групповом этапе, выход с третьего места, дополнительное время с Хорватией, серия пенальти с Польшей и дополнительное время с Францией в финале.

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Никакого намека на незаслуженность титула, просто это не так уж далеко ушло от побед сборной Аргентины над Уругваем, Парагваем, Боливией, Эквадором, Колумбией и Бразилией. Всех, кроме Колумбии, аргентинцы победили в основное время.

  • Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории сборной Португалии (109 мячей) и рекордсмен по количеству проведенных матчей (179).
  • Лионель Месси — лучший бомбардир в истории сборной Аргентины (76 мячей) и рекордсмен по количеству проведенных матчей (151).

Криш впереди, но он и постарше, да и европейские сборные проводят в среднем больше официальных матчей, чем южноамериканские.

Короче говоря, самым упертым факты все равно не помеха, а для остальных должно быть очевидно — Роналду и Месси по историческим результатам и достижениям более-менее равны, и дальше вопрос лишь в личных симпатиях.

Марадона все еще впереди Месси по выступлениям на чемпионатах мира. Но за Лео общая индивидуальная статистика

Еще сложнее сравнивать Месси с другой легендой аргентинского футбола — Диего Марадоной. Южноамериканские журналисты со страниц своих изданий периодически рассказывают, что на родине Месси не очень любят, а вот Марадону боготворят.

И хотя последнее никто под сомнение не ставит, про отношение к Лео все не так просто. Когда аргентинцы приезжали в 2018 году на чемпионат мира в Россию, они все наперебой говорили о том, что верить прессе не стоит и Лео дома обожают и не считают, что он кому-то что-то еще должен доказывать. После выигранного Кубка Америки его репутация, видимо, пробьет небеса.

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И все-таки попробуем сравнить. Если брать самые большие и важные титулы, то у Марадоны главный козырь — это победа в финале ЧМ-1986. Он также помог Аргентине дойти до финала ЧМ-90, где сборная уступила, и вот эту вторую карту бьет выступлением на ЧМ-2014.

Теперь у Месси в активе есть Кубок Америки (плюс три проигранных финала, но их никто всерьез считать не будет). Марадона в этом плане не может похвастать даже финалом. Скажем так, по титулам преимущество осталось за Диего, но последний титул Месси его серьезно так сократил.

Что же касается индивидуальной статистики, то тут Лео в одну калитку уделывает легенду.

У Марадоны 70 матчей за сборную, 27 мячей и 12 ассистов (0,55 результативных действия за игру). У Месси — 151 матч за сборную, 76 голов и 53 голевых передачи (0,85 результативных действия за игру).

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Если брать отдельно чемпионаты мира, то тут Диего впереди, но не так мощно, как может показаться: 8+8 в 21 матче (0,76 за игру) против 6+7 в 19 матчах (0,68 за игру).

Наверное, сравнивать между собой матчи, голы и передачи в разные эпохи футбола дико, но это единственные показатели, которые мы можем хотя бы измерить. Иначе можно сразу переходить на эстетическую аргументацию — а вот тот был рок-н-ролльщик, а зато этот инопланетянин.

Но раз уж все упирается в один выигранный чемпионат мира, то как с этим?

С такой командой у Месси будет шанс на титул в 2022 году. Дальше все зависит от жребия

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Чемпионат мира в Катаре пройдет через полтора года — в ноябре 2022-го. Это однозначно последний шанс Месси на то, чтобы догнать и перегнать Марадону по титулам в составе национальной команды.

В данный момент Аргентина занимает второе место в своей отборочной группе после Бразилии — три победы и три ничьих в шести матчах. Проходных мест на финальную часть ЧМ четыре с половиной (пятая команда сыграет в стыках).

Успех на Кубке Америки даст ранее не очень известному 43-летнему специалисту Лионелю Скалони необходимый кредит доверия для того, чтобы продолжить работу в том же ключе. Если не случится каких-то форс-мажоров в аргентинской федерации футбола (что уже бывало), то к чемпионату мира будет готовиться плюс-минус та же команда.

За полтора года не успеет сильно постареть даже Месси, не говоря уж про остальной костяк, где еще никому нет 30 лет.

Аргентина-2021 — это команда с не самым высоким потолком возможностей, но при определенной удаче в плане жеребьевки она вполне может побороться за золото чемпионата мира.

Она куда более конкурентоспособна, чем версия 2018 года, закончившая выступление на первом же сопернике в плей-офф. В конце концов, кто ждал в финале того чемпионата мира Хорватию?

Команда, победившая казавшуюся неуязвимой Бразилию на «Маракане», способна на многое. Но безотносительно выступления на будущем чемпионате мира Месси уже совершил окончательный шаг к футбольному бессмертию. Он побеждал не только с «Барселоной», но и с Аргентиной. Закрылся самый большой гештальт в современном футболе.

Станислав Рынкевич

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