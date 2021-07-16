Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
17.07
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.07
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17.07
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17.07
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17.07
КАМАЗ
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
17Олимпийцы сборной России
16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2030 вместе с Италией

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией, сообщает The Athletic.

Чемпионат мира: таблица и календарьОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

По информации источника, саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны и хотят подать заявку совместно с Италией.

Планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией). Также в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.

Отметим, что с ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48. ЧМ-2030 должен пройти летом 2030 года.

 Стальной пресс и мощная фигура. Как выглядят девушки российской олимпийской сборной по регби
10 главных звезд России на Олимпийских играх в Токио
Российскому футболу пообещали миллиарды
Андрей Аршавин призвал объединить чемпионаты России и Украины
«Да все может быть!»: Овечкин — о возвращении в «Динамо»
«Реалу» нужно продавать, Месси — идти на понижение зарплаты
Стало известно, кого Черчесов назвал лучшим игроком сезона в РПЛ
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
Украинские клубы обязали нанести на форму карту с Крымом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь