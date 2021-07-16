Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2030 вместе с Италией

По информации источника, саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны и хотят подать заявку совместно с Италией.

Планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией). Также в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.