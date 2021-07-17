Ради ЧМ-2030 Саудовская Аравия может объединиться с Италией. Расстояния не пугают, сложнее с имиджем саудитов

Читайте также Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2030 вместе с Италией

Других претендентов тоже уже много.

Италия и Англия после финала Евро могут ввязаться в еще одну зарубу. Великобритания совместно с Ирландией думает о совместной заявке на проведение чемпионата мира в 2030 году. Итальянцы, как выяснилось, тоже могут претендовать на этот турнир.

The Athletic и New York Times вышли с инсайдами. Прямо сейчас американская консалтинговая компания Boston Consultancy Group работает с Саудовской Аравией по ее потенциальной заявке. Предлагают саудовцам объединить усилия со страной из другого региона, чтобы повысить шансы, так как турнир в 2022-м и так пройдет в соседнем Катаре.

Могут объединиться с Египтом и Марокко, но партнер из Европы подошел бы больше

ФИФА когда-то отметала совместные заявки, но теперь их только поощряют, так как это позволяет организаторам меньше тратить. Тем более, что с 2026 года, когда турнир примут США. Канада и Мексика, ЧМ увеличится до 48 команд.

ЧМ-2030 пройдет ровно через сто лет после первого в истории чемпионата мира. Готовность провести знаковый турнир уже выразили три совместные заявки:

Испания и Португалия

Болгария, Румыния, Греция и Сербия

Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

Плюс есть Марокко, который уже решил подавать заявку, но пока непонятно, совместная она будет ли нет. Марокканцы могут присоединиться к испано-португальской заявке, либо привлечь Алжир и Тунис. Также о совместной заявке думают:

Великобритания и Ирландия

Колумбия, Эквадор и Перу

Еще консультанты предлагают Саудовской Аравии скооперироваться с Египтом и Марокко, чтобы объединить азиатские и африканские футбольные конфедерации. Но здесь есть опасения по поводу коммерческого успеха турнира, его влияния на экономику стран (потребуется значительное улучшение инфраструктуры), а также проблем безопасности.

Считают, что европейский партнер — более подходящий вариант. Несколько источников сообщили The Athletic, что Италия — самый вероятный кандидат. А в четверг президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что Италия оценит возможность подать заявки на Евро-2028 и ЧМ-2030.

Почему Италия?

Итальянцы не проводили крупных турниров с чемпионата мира-1990, за это время футбольная инфраструктура страны сильно устарела. Здесь могли бы помочь саудовские инвестиции.

Кроме того, между странами уже установлены хорошие отношения, в том числе в футболе. В 2018-м Серия А заключила контракт с Саудовской Аравией: там до 2023-го разыграют три Суперкубка Италии. Уже провели два — в 2018-м и 2019-м. На ковидный 2020-й сделали паузу, но в 2021-м «Интер» и «Ювентус» снова будут биться за трофей в Саудовской Аравии.

Вскоре ожидается запуск саудовского вещателя, который станет альтернативой доминирующему в регионе катарскому beIN Sports. И первым его крупным турниром тоже должна стать Серия А.

Каковы шансы?

В последнее время Саудовская Аравия вкладывает много денег в спорт, чтобы повысить свою репутацию в мире. Здесь они тоже пытаются угнаться за своим геополитическим конкурентом Катаром, которому уже доверили чемпионат мира.

Похоже, расстояние между Эр-Риядом и Римом в 3700 км по воздуху саудовцев не останавливает (лететь около четырех с половиной часов). Евро-2020 и будущий ЧМ-2026 (между Эдмонтоном и Мехико почти 4000 км по воздуху или пять часов перелета) постепенно стирают значимость расстояний при выборе организаторов.

Хотя президент УЕФА Александер Чеферин недавно признался, что расстояния стали минусом Евро-2020: «Думаю, это слишком сложный процесс в плане организации. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней — в Баку, это четыре с половиной часа полета. Интересная идея, но ее трудно было реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к этому формату».

Не очень понятно в какое время проводить турнир, который частично пройдет в Европе, а частично на Ближнем Востоке. Ради Катара и ЧМ в ноябре-декабре футбольный календарь придется перекраивать.

Еще один минус заявки Саудовской Аравии — плохая репутация в области прав человека, свободы СМИ и религиозной терпимости. Правитель Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман провел некоторые реформы вроде разрешения женщинам водить машину, но его же называют организатором убийства журналиста Джамала Хашогги в 2018-м. Саудовский журналист критиковал Бен Салмана, ради безопасности ему пришлось переехать в США. Три года назад он пришел в стамбульское посольство СА за документами, нужными для оформления брака — его убили на территории посольства. В какой-то степени именно это не дало саудовцам купить «Ньюкасл».