Ради ЧМ-2030 Саудовская Аравия может объединиться с Италией. Расстояния не пугают, сложнее с имиджем саудитов
Турнир любой ценой.
Турнир любой ценой.
Других претендентов тоже уже много.
Италия и Англия после финала Евро могут ввязаться в еще одну зарубу. Великобритания совместно с Ирландией думает о совместной заявке на проведение чемпионата мира в 2030 году. Итальянцы, как выяснилось, тоже могут претендовать на этот турнир.
The Athletic и New York Times вышли с инсайдами. Прямо сейчас американская консалтинговая компания Boston Consultancy Group работает с Саудовской Аравией по ее потенциальной заявке. Предлагают саудовцам объединить усилия со страной из другого региона, чтобы повысить шансы, так как турнир в 2022-м и так пройдет в соседнем Катаре.
ФИФА
ЧМ-2030 пройдет ровно через сто лет после первого в истории чемпионата мира. Готовность провести знаковый турнир уже выразили три совместные заявки:
Плюс есть Марокко, который уже решил подавать заявку, но пока непонятно, совместная она будет ли нет. Марокканцы могут присоединиться к
Еще консультанты предлагают Саудовской Аравии скооперироваться с Египтом и Марокко, чтобы объединить азиатские и африканские футбольные конфедерации. Но здесь есть опасения по поводу коммерческого успеха турнира, его влияния на экономику стран (потребуется значительное улучшение инфраструктуры), а также проблем безопасности.
Считают, что европейский партнер — более подходящий вариант. Несколько источников сообщили The Athletic, что Италия — самый вероятный кандидат. А в четверг президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что Италия оценит возможность подать заявки на Евро-2028 и ЧМ-2030.
Итальянцы не проводили крупных турниров с чемпионата мира-1990, за это время футбольная инфраструктура страны сильно устарела. Здесь могли бы помочь саудовские инвестиции.
Кроме того, между странами уже установлены хорошие отношения, в том числе в футболе. В 2018-м Серия А заключила контракт с Саудовской Аравией: там до 2023-го разыграют три Суперкубка Италии. Уже провели два — в 2018-м и 2019-м. На ковидный 2020-й сделали паузу, но в 2021-м «Интер» и «Ювентус» снова будут биться за трофей в Саудовской Аравии.
Вскоре ожидается запуск саудовского вещателя, который станет альтернативой доминирующему в регионе катарскому beIN Sports. И первым его крупным турниром тоже должна стать Серия А.
В последнее время Саудовская Аравия вкладывает много денег в спорт, чтобы повысить свою репутацию в мире. Здесь они тоже пытаются угнаться за своим геополитическим конкурентом Катаром, которому уже доверили чемпионат мира.
Похоже, расстояние между
Хотя президент УЕФА Александер Чеферин недавно признался, что расстояния стали минусом Евро-2020: «Думаю, это слишком сложный процесс в плане организации. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней — в Баку, это четыре с половиной часа полета. Интересная идея, но ее трудно было реализовать. Я не думаю, что мы
Не очень понятно в какое время проводить турнир, который частично пройдет в Европе, а частично на Ближнем Востоке. Ради Катара и ЧМ в
Еще один минус заявки Саудовской Аравии — плохая репутация в области прав человека, свободы СМИ и религиозной терпимости. Правитель Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман провел некоторые реформы вроде разрешения женщинам водить машину, но его же называют организатором убийства журналиста Джамала Хашогги в 2018-м. Саудовский журналист критиковал Бен Салмана, ради безопасности ему пришлось переехать в США. Три года назад он пришел в стамбульское посольство СА за документами, нужными для оформления брака — его убили на территории посольства. В
Но организация финала Евро-2020 показала, что и к британской заявке могут быть вопросы. Возможно, поэтому Чеферин призывает все 55 ассоциаций УЕФА объединиться вокруг одной заявки. И он пока склоняется к Испании с Португалией.