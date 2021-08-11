Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты на стадионе «Спартака»

Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за 4 года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

Сборная России после трех матчей с 6 очками занимает второе место в группе H. Столько же очков у Хорватии. Мальта с одним очком — на последней строчке.