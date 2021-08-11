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10:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты на стадионе «Спартака»

Отборочный матч-2022 между сборной России и Мальтой пройдет на «Открытие-Арене», сообщает Telegram-канал национальной команды.

Россия
МальтаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за 4 года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России после трех матчей с 6 очками занимает второе место в группе H. Столько же очков у Хорватии. Мальта с одним очком — на последней строчке.

Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 мск.

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