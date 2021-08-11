Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты на стадионе «Спартака»
Отборочный матч-2022 между сборной России и Мальтой пройдет на «Открытие-Арене», сообщает
Россия
МальтаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Отборочный матч-2022 между сборной России и Мальтой пройдет на «Открытие-Арене», сообщает
Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за 4 года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.
Сборная России после трех матчей с 6 очками занимает второе место в группе H. Столько же очков у Хорватии. Мальта с одним очком — на последней строчке.
Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 мск.