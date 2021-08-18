Песок и бисиклеты. Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые состоится в России. Соревнования пройдут с 19 по 29 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России является одним из главных претендентов на медали турнира.

Как попасть на матчи чемпионата мира?

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Строительство арены для проведения матчей чемпионата мира было завершено 12 августа. С 13 по 15 августа на стадионе проходил первый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин, победителем которого стала команда Бразилии. Россиянки на этом турнире заняли третье место. Матчи чемпионата мира смогут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости арены, которая составляет 5 тыс. человек. Свободная продажа билетов на мировое первенство стартовала 12 августа. Зрители смогут прийти на игры без QR-кодов и без документов об отрицательном результате ПЦР-теста.

В каком статусе выступит сборная России?

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионате мира игрокам сборной России запрещено демонстрировать государственные символы. На турнире они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме национальной команды будет отсутствовать герб страны. Вместо него будет изображен логотип с надписью «Наши парни». Государственный гимн заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Кто еще примет участие в турнире?

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На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами Парагвая, США и Японии. Группа B состоит из сборных Испании, Мозамбика, ОАЭ и Таити. В квартет С попали команды Белоруссии, Бразилии, Сальвадора и Швейцарии. В группе D за выход в плей-офф поборются сборные Омана, Португалии, Сенегала и Уругвая.

Команда Швейцарии изначально не смогла завоевать право сыграть на чемпионате мира. Однако сборная Украины, которая заняла второе место в европейской квалификации, отказалась участвовать в турнире. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук рассказал ТАСС, что решение было коллегиальным. Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась комментировать отказ украинской стороны.

Что нужно, чтобы выйти в плей-офф?

Команды на групповом этапе проведут по одному матчу с каждым соперником. За победу в основное время дается три очка, за победу в дополнительное время — два, за выигрыш в серии пенальти — одно. Две лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в четвертьфинал чемпионата мира, пары будут распределены по следующей схеме: А1 — B2, B1 — A2, C1 — D2, D1 — C2. На чемпионате мира предусмотрены финал и матч за третье место.

По каким правилам играют в пляжный футбол?

Матчи в пляжном футболе состоят из трех периодов по 12 минут чистого времени, то есть при каждой остановке игры отсчет времени не ведется. Между периодами есть трехминутный перерыв. Размер поля составляет от 35 до 37 метров в длину и от 26 до 28 метров в ширину. Граница штрафной площади проходит в девяти метрах от линии ворот, причем по ширине она ограничена боковыми линиями поля. Ворота имеют высоту 2,2 метра и ширину 5,5 метра. В отличие от обычного футбола, в пляжном варианте вратарь имеет право брать мяч в руки после паса от игрока своей команды, однако нельзя делать это два раза подряд. Мяч имеет ту же форму и размер, что и обычный футбольный, но легче, его масса колеблется между 400 и 440 граммами.

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В стартовый состав команды входят четыре полевых игрока и один вратарь, на скамейке запасных находятся еще семь футболистов — количество замен во время игры не ограничено. Согласно регламенту турнира, если игрок был удален, команда остается в меньшинстве на две минуты. Получивший красную карточку футболист пропускает следующий матч, так же, как и тот, кто был предупрежден в двух встречах подряд. Перед четвертьфиналом все предупреждения сгорают.

Во время штрафного удара сопернику запрещается ставить стенку перед воротами. Удар идет по прямой без сопротивления, на исполнение штрафного отводится четыре секунды после свистка арбитра. При этом штрафной может пробить только тот игрок, на котором сфолили. Если он не готов этого сделать из-за травмы, бьет заменивший его футболист. Встречу обслуживают два арбитра, которые имеют одинаковые полномочия, в список судей чемпионата мира вошел россиянин Роман Борисов.

Согласно правилам, с футболистом, который подбросил мяч для того, чтобы исполнить бисиклету (удар через себя), нельзя вступать в борьбу, поэтому нападающие иногда пытаются найти такой контакт, чтобы заработать штрафной или пенальти.

Кто чаще всех выигрывал чемпионат мира?

Первый чемпионат мира прошел в 1995 году, при этом до 2004 года включительно соревнования ежегодно проходили в Рио-де-Жанейро не под эгидой ФИФА. С 2005 года Международная федерация футбола стала проводить его раз в год, а с 2009-го — раз в два года. Россия впервые примет мировое первенство, турнир три раза проходил в Бразилии, по одному — во Франции, ОАЭ, Италии, Таити, Португалии, Парагвае и на Багамских островах.

С 1995 по 2004 год турнир девять раз выиграла команда Бразилии. Одна победа на счету команды Португалии, которая завоевала трофей в 2001 году. С тех пор как турнир стал проводиться под эгидой ФИФА, чаще всех его так же выигрывали бразильцы — пять раз. Россияне и португальцы завоевывали трофей по два раза, еще одна победа на счету французов. Чемпионат мира 2019 года завершился победой сборной Португалии, второе место заняла команда Италии, третьими стали россияне.