Наш самый лучший футбол. Россия впервые принимает чемпионат мира по «пляжке», мы одни из фаворитов
Турнир стартует в четверг в Москве.
Турнир стартует в четверг в Москве.
Как минимум раз в два года страна сходит с ума по пляжному футболу, где Россия — один из традиционных фаворитов. Начиная с 2011 года наша сборная только один раз осталась без медалей, уступив в отборочном цикле-2017 полякам. На четырех других турнирах у наших два титула (2011, 2013) и две бронзы (2015, 2019).
Чемпионат двухлетней давности в Парагвае — триумф и драма одновременно. После нервного выступления в группе россияне по дополнительным показателям пропустили вперед Сенегал и, как казалось, подписали себе приговор, попав на старте
— Уверен в одном: этот матч войдет в золотой фонд российского футбола, — говорил тогда в нашем ночном разговоре главный тренер нашей команды Михаил Лихачев. — Бразилия изначально выглядела фаворитом, но, пожалуй, никогда прежде это не выражалось так сильно, как сейчас. Перед игрой я в качестве примера напомнил своим футболистам об успехе хоккейной сборной США на Олимпиаде 1980 года, которому посвятили фильм. Тогда было «Чудо на льду», а сейчас — «Чудо на пляже». Надеюсь, и о нем
Увы, та встреча забрала столько эмоций, что в полуфинале даже с отбывшими дисквалификации лидерами Россия в дополнительное время под проливным дождем и при ураганном ветре уступила Италии (7:8), после чего взяла бронзовые медали. До старта такой результат, наверное, многих устроил бы, но как же обидно потерпеть поражение, убрав с пути главного конкурента!
Возможно, сказалась определенная нехватка опыта, так как после пропуска ЧМ-2017 национальная команда совершила перезагрузку и в Парагвай поехали не только бравшие два золота ветераны, но и шесть человек, которые раньше не имели опыта выступлений на соревнованиях такого высокого уровня.
Сейчас на домашнем чемпионате задачи могут быть только максимальные, хотя пляжный футбол — слишком непредсказуемый вид спорта. Два года назад, например, мало кто мог предположить, что в группе Россия проиграет ОАЭ (1:4).
— В нашем виде спорта непобедимых команд не бывает. А тех, кто думает, что они такие, обычно ждет разочарование. Бразилию тоже можно проходить — мы доказали это на прошлом чемпионате мира, когда у соперника была длинная удачная серия, но Россия сумела ее прервать, — напомнил перед стартом московских соревнований в интервью сайту ФИФА капитан нашей сборной Антон Шкарин. 38-летний спартаковец как раз из того легендарного поколения двукратных победителей ЧМ, и сейчас он не скрывает, что домашний турнир вызывает у него особенные эмоции.
В заявку национальной команды, которая
Из бронзового состава-2019 нет только голкипера Баженова, но при этом
Наши соперники по группе А — США, Парагвай и Япония. Любопытный факт, потому что на ЧМ-2019 трио наших оппонентов тоже оказалось в одном квартете, а четвертой командой тогда оказалась Швейцария.
Япония, кстати, попала на наш ЧМ без отбора, так как
Как подчеркнул в свою очередь Лихачев после спарринга с Оманом (5:4), команде еще нужно добрать 25 процентов к стартовой игре с американцами.
— Мы отсмотрели два матча сборной США из отбора. Она оставила очень хорошее впечатление, — заметил Лихачев в интервью BSRussia. — Нам надо с полной концентрацией выйти против нее, там есть ряд очень хороших футболистов. Мы застали одну из тренировок американцев, и я заметил, что там ряд людей говорит на испанском. А это значит, что есть корни из футбольных стран. Так что технически США точно хорошо оснащены.
Пятерку лучших замыкает Испания.
— По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором принимают участие, — сказал Лихачев о претендентах на титул в интервью RT. — Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Но тем и хорош пляжный футбол, что здесь можно за счет головы и тактических ухищрений нейтрализовать сильные качества противника. Португальцы в последние годы достигали высоких результатов на многих международных соревнованиях и имеют огромный опыт. У Испании же на данный момент идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку.
Возможно, на многое могла бы претендовать Украина, однако команде запретили поездку в Россию, и счастливый билет перешел к Швейцарии. Зато второй раз подряд в финальный раунд пробилась Белоруссия, с которой у нашей страны в пляжном футболе настоящая интеграция в плане постоянного обмена футболистами. Два года назад белорусы и россияне оказались в одной группе, дальше прошел фаворит, но сейчас соседи стали сильнее: в отборе на ЧМ победили испанцев, а в споре за третье место лишь один мяч уступили Португалии (5:6).
Достижения последних лет — плоды работы на посту главного тренера бывшего защитника сборной Испании Николаса Альварадо.
Андрей Кузичев