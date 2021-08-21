Сборная Таити обыграла Испанию в матче ЧМ по пляжному футболу в Москве

Встреча второго тура группы В завершилась со счетом 12:8 (4:1, 3:4, 5:3) в пользу сборной Таити.

Сборная Таити с 3 очками идет на первом месте в группе, сборная Испании (3 очка) — на втором. В следующем туре 23 августа команда Таити встретится со сборной Мозамбика, а испанцы сыграют со сборной ОАЭ.