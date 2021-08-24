Сборная Украины лишилась двух основных голкиперов перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 1.09.2021, 17:00 Казахстан - Украина -

«Из списка футболистов, которых ранее вызвали в лагерь «желто-синих», из-за травм выпали сразу два голкипера — динамовец Георгий Бущан и страж ворот «Шахтера» Анатолий Трубин. В связи с этим в национальную команду вызваны 37-летний вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины, и 22-летний Дмитрий Резник из «Ворсклы», — пишет официальный сайт УАФ.

37-летний Пятов (97 матчей в национальной команде) после Евро-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился вернуться из-за травм основных голкиперов. 22-летний Резник еще не играл в составе сборной Украины.