Сборная Украины лишилась двух основных голкиперов перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

«Из списка футболистов, которых ранее вызвали в лагерь «желто-синих», из-за травм выпали сразу два голкипера — динамовец Георгий Бущан и страж ворот «Шахтера» Анатолий Трубин. В связи с этим в национальную команду вызваны 37-летний вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины, и 22-летний Дмитрий Резник из «Ворсклы», — пишет официальный сайт УАФ.
37-летний Пятов (97 матчей в национальной команде) после Евро-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился вернуться из-за травм основных голкиперов. 22-летний Резник еще не играл в составе сборной Украины.
Напомним, что 1 сентября сборная Украины в рамках отборочного цикла на чемпионате мира-2022 сыграет с Казахстаном. Начало игры на «Астана-Арене» в 20:00 по местному времени.