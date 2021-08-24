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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Украины лишилась двух основных голкиперов перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду вратаря донецкого «Шахтера» Андрея Пятова и Дмитрия Резника из «Ворсклы», сообщает УАФ.

Украина
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 1.09.2021, 17:00

Казахстан-Украина-

«Из списка футболистов, которых ранее вызвали в лагерь «желто-синих», из-за  травм выпали сразу два голкипера — динамовец Георгий Бущан и страж ворот «Шахтера» Анатолий Трубин. В связи с этим в национальную команду вызваны 37-летний вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины, и 22-летний Дмитрий Резник из «Ворсклы», — пишет официальный сайт УАФ.

37-летний Пятов (97 матчей в национальной команде) после Евро-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился вернуться из-за  травм основных голкиперов. 22-летний Резник еще не играл в составе сборной Украины.

Напомним, что 1 сентября сборная Украины в рамках отборочного цикла на чемпионате мира-2022 сыграет с Казахстаном. Начало игры на «Астана-Арене» в 20:00 по местному времени.

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