«ВКонтакте» стала национальным спонсором чемпионата мира по пляжному футболу в России
По словам директора по маркетингу Международной федерации футбола
По словам директора по маркетингу Международной федерации футбола
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России объявили, что «ВКонтакте» стала национальным спонсором турнира. Об этом сообщает
Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади СК «Лужники». Болельщики могут следить за турниром на официальной странице в соцсети, посвященной мировому первенству.
«Российские болельщики пристально следили за новостями о чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, на нашей странице в социальной сети, — сказал директор по маркетингу ФИФА
Директор по маркетингу «ВКонтакте» Иван Смелянский отметил, что для болельщиков будет создана увлекательная механика. «Мы активно сотрудничаем с ФИФА и регулярно участвуем в продвижении больших спортивных мероприятий, — сказал он. — Для них мы создаем увлекательные механики, благодаря которым болельщики чувствуют максимальный восторг от события, для других спортивных мероприятий “ВКонтакте” выпускала
Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. В четвертьфинале, который состоится 26 августа, россияне сыграют с командой Испании. Встреча начнется в 20:30 мск.