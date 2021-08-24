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12:53 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» стала национальным спонсором чемпионата мира по пляжному футболу в России

По словам директора по маркетингу Международной федерации футбола Жана-Франсуа Пати, «эта сеть занимает уникальное положение для взаимодействия с российской аудиторией».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России объявили, что «ВКонтакте» стала национальным спонсором турнира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади СК «Лужники». Болельщики могут следить за турниром на официальной странице в соцсети, посвященной мировому первенству.

«Российские болельщики пристально следили за новостями о чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, на нашей странице в социальной сети, — сказал директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати. — Мы рады продолжить сотрудничество с “ВКонтакте”. Эта сеть занимает уникальное положение для взаимодействия с российской аудиторией».

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Иван Смелянский отметил, что для болельщиков будет создана увлекательная механика. «Мы активно сотрудничаем с ФИФА и регулярно участвуем в продвижении больших спортивных мероприятий, — сказал он. — Для них мы создаем увлекательные механики, благодаря которым болельщики чувствуют максимальный восторг от события, для других спортивных мероприятий “ВКонтакте” выпускала эмодзи-статусы с флагами соревнующихся команд, заинтересованные болельщики использовали их миллионы раз. Мы вновь предлагаем пользователям, на этот раз поклонникам пляжных видов спорта, способы поделиться своим восторгом и узнать о важных событиях — и все это на одной платформе».

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. В четвертьфинале, который состоится 26 августа, россияне сыграют с командой Испании. Встреча начнется в 20:30 мск.

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