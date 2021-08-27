С большими потерями. Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. В игре с испанцами были удалены российские игроки Алексей Макаров и Федор Земсков, они пропустят полуфинальную игру.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--72a93ba212b6cac55f43" data-vnd="72a93ba212b6cac55f43" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=72a93ba212b6cac55f43" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне открыли счет в матче на шестой минуте — голкипер Максим Чужков забросил мяч в штрафную, капитан команды Антон Шкарин аккуратно скинул его на Андрея Котенева, который забил гол. Во втором периоде преимущество россиян увеличили Борис Никоноров и Макаров, который позже получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Испанцы реализовали большинство, отличился Эдуард Суарес (20), а через две минуты гол забил Антонио Майор. Третий период проходил в борьбе, команды создавали моменты, но часто выручали голкиперы. На 33-й минуте испанцы получили большинство благодаря удалению Земскова, но команда не сумела его реализовать, зато забил россиянин Артур Папоротный.

После игры главный тренер сборной России Михаил Лихачев сказал, что доволен результатом, но также отметил «хитрости» игры от испанцев.

Доволен результатом, самоотдачей, характером ребят. Все остальное вы видели сами, кто в футболе разбирается, тот понимает, что мы выиграли матч, который, наверное, было очень сложно выиграть. Испанцы вышли заряженными, конфликтовать, «убивать», симулировать, все, что можно, тем ценнее эта победа. Ожидали, готовились, они часто так играют. Михаил Лихачев главный тренер сборной России по пляжному футболу

Тренер испанской команды Мендес Кристиан считает, что россияне победили за счет отличной игры голкипера Станислава Кошарного, который сменил Максима Чужкова в первом периоде и доиграл до конца матча. «Изначально мы оценивали шансы 50 на 50, игра была напряженной, но в итоге чаша весов свесилась в пользу россиян, в основном за счет игры российского голкипера, — сказал Кристиан ТАСС. — Он отлично себя показал». Лихачев также заявил ТАСС, что Кошарный, скорее всего, пропустит игру полуфинала.

«Безобразное судейство»

Уже не первый раз за чемпионат мира игроки или тренер российской команды отмечают судейство, после игры с испанцами Никоноров назвал его безобразным. «Не хочется искать оправданий, говорить какие-то лишние вещи, — сказал Никоноров ТАСС. — Нужно выигрывать и забивать как можно больше, вместо 3:0 уходить в 4:0 и в 5:0. Но иногда такое безобразное судейство приводит к удалениям, к фолам и, соответственно, к бурным эмоциям, которые немного взрывают голову, ты переходишь эту грань. К сожалению, мы ее сегодня перешли».

Никоноров также отметил болельщиков, которые, по словам игрока, помогли россиянам победить испанцев.

Поддержка наших трибун очень сильно помогла, вытащили тяжелейший матч. Конечно, еще русский дух нам помог, наш характер, менталитет. Будем стараться как можно скорее восстановиться, сделаем все необходимые процедуры и будем готовиться к следующему матчу. Борис Никоноров игрок сборной России по пляжному футболу

«Молодцы, что сдюжили, сложный был момент, когда играли за три минуты до конца в меньшинстве, — сказал Шкарин ТАСС. — Ключевой момент матча, сумели не только защититься, но и забить, потому что верили. Я говорил ребятам, что мы можем забить, потому что у нас был турнир в начале года, когда мы в меньшинстве забили два гола, сегодня один, мы все это проходили. Главное — верить и думать об этом, молодцы, все сделали, как могли».

Капитан российской сборной также добавил, что болельщики заменили национальной команде игрока, когда она была в меньшинстве. «Хотя мы играли втроем против четверых, но при такой поддержке на самом деле мы играли четыре на четыре, потому что за нас были трибуны. Чувствовалось, как они переживают, как не хотят, чтобы мы пропустили, поэтому такая коллективная энергия давала поддержку. Не уставали, играли точно не в меньшинстве», — подчеркнул Шкарин.

Другие результаты четвертьфиналов

Сборная России в полуфинале сыграет с командой Швейцарии, которая в четвертьфинале победила уругвайцев со счетом 10:1. «Обидно, что желтые карточки получили и удаления заработали ребята, кто-то пропускает еще, — сказал Шкарин. — Много игроков не будет играть в полуфинале, но ничего страшного, бывали у нас и сложнее ситуации, а мы проходили их».

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Никоноров заявил, что ждет отличного и бескомпромиссного матча. «Швейцарцы очень много забивают, всегда стабильно семь, восемь, десять, сегодня они еще раз это подтвердили, — отметил игрок. — Мы их отлично знаем, знаем всех игроков, у них очень сплоченный коллектив, играют уже очень много лет вместе, одним составом. Тренерский штаб разберет все их игры, сильные и слабые стороны на этом чемпионате, проработаем всю информацию, будем настраиваться и готовиться».

Начался четвертьфинал с неожиданного результата: сборная Сенегала в дополнительное время обыграла бразильцев со счетом 5:4. Сенегальцы сыграют в полуфинале с японцами, которые в дополнительное время обыграли команду Таити (5:4). Все полуфинальные матчи пройдут 28 августа. Финал и встреча за третье место состоятся 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.