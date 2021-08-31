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12:31 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-игрок сборной России Мостовой: «Украинская сборная посильнее, чем казахстанцы»

Известный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России, а сейчас эксперт Александр Мостовой сделал прогноз на матч квалификации Чемпионата мира-2022 Казахстан-Украина.

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сборная Казахстана провела два матча на стадии отбора, в которых уступила Франции и вничью сыграла с сегодняшними соперниками. Украина с тремя мирными исходами на второй позиции. “Желто-синие” блестяще провели финальный этап на ЕВРО-2020, где не только вышли из группы, но и пробились в четвертьфинал. В этой игре гости выйдут с новым наставником, которым стал Александр Петраков. Украинская команда уже в Нур-Султане и в хорошем настроении провела первую тренировку на искусственном поле главного стадиона страны.

Сборная Казахстана на этот матч осталась без тренера. У Талгата Байсуфинова перед игрой был выявлен коронавирус и наставник пока находится в изоляции. Это вряд ли положительно скажется на результате этой игры. Я считаю, что украинская сборная посильнее, чем казахстанцы. Сегодня отдам предпочтение гостям, которые могут выиграть исключительно на классе исполнителей», — сказал Мостовой.

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-:-
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