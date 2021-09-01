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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жрёт всё подряд». Карпин, каким его мало кто знает

С удовольствием уехал бы в Англию или США.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

Сегодня, 1 сентября, мы впервые увидим новую сборную России имени Валерия Карпина. Обновлённый состав, запрет на сахар и мучное, открытые юмористические пресс-конференции и видео главного тренера от первого лица в соцсетях сборной — благодаря этому набору мы примерно знаем, чего ждать от команды.

Но какой человек её главный тренер? Помимо того, что свободно говорит на испанском, носит очки и умеет себя поставить так, что сборная моментально получит поддержку, а не потеряет её, как при Черчесове. Кажется, мы не до конца знаем Карпина.


По этой причине мы составили портрет тренера. Сотканный из самых разных качеств, с примерами, прямой речью футболистов и архивными интервью.

Отец игрокам

Многие игроки называют Карпина заботливым. Из последнего — полузащитник «Валенсии» Денис Черышев радовался, что ему звонил новый тренер сборной и спрашивал о здоровье. А бывший ростовский подопечный Кенто Хасимото на прощание с Карпиным назвал его русским отцом и человеком с большой буквы, который ему очень помогал.

На днях Карпин встретился с нынешним игроком ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым (тренировал его в «Ростове») и сделал совместную тёплую фотографию с отцовской подписью: «Случайно встретились с ещё одним сынком, хотя все говорят, что у меня одни дочки». Зайнутдинов — действительно родственная душа Карпина. Тренер постоянно вспоминает его в интервью, а во времена ростовской карьеры общался с бабушкой Бактиёра, которая называла внука Батекой, а Карпина — хорошим человеком. «Валерий всегда хвалил Батеку после матчей, — говорила она. — После перехода в ЦСКА он созванивался с внуком и поздравлял по скайпу с Новым годом».

Ещё один ответ на заботу Карпина — прощальный фейерверк от игроков «Ростова», пришедших к дому Карпина с тортом и хлопушками.

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Весёлый

Карпин не стесняется шутить — особенно в «Инстаграме». Особенно под постами «Ростова» или жены Дарьи, с которой он постоянно упоминает Жорика — мифического сына (ведь пока тренера окружают лишь дочери). И у них получаются такие диалоги.

Дарья: «Если я забеременею Жориком, точнее, когда я забеременею Жориком, я буду продолжать тренироваться».

Валерий: «Если ты забеременеешь, то можешь делать, что хочешь, потому что я застрелюсь».

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Другие стендапы от Карпина — перед вами:

  • «Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду теперь клоуном», — слова Карпина перед матчем с Хорватией.
  • На вопрос, почему вызвал в сборную капитана «Ростова» Осипенко, отшутился так: «Я бы хотел вызвать ещё игроков из “Ростова” или тех, кто работал со мной и знает требования хотя бы в быту: Шомуродова, Зайнутдинова, Ерёменко. Но это, конечно, шутка».
  • «Всё такой же кривоногий, но теперь в “Роме”, — Карпин прокомментировал переезд Эльдора Шомуродова в Рим.
  • Вместе с игроками “Ростова” Карпин сажал деревья на территории “Ростов Арены”. Не обошлось без цитаты: “Могли бы и из футболистиков кого-нибудь высадить, толку было бы больше”.
  • Также тренер играет в гольф и после посещения ростовского гольф-клуба говорил, что в город можно пригласить ещё одного любителя гольфа Гарета Бэйла: “Может хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал”.
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Не умеет проигрывать

Карпин говорит, что вывести из равновесия его может всё что угодно — начиная с пробки на дороге: “Если я в каком-то блаженном настроении, это не выведет, а если в более заведённом состоянии, то могу взорваться от любой мелочи”. “Если мы проиграли, мне хочется разорвать всех, не давать никому руку, никого не поздравлять, — продолжает Карпин. — Не люблю и не умею проигрывать, но приходится совладать с собой”. При этом на семью после поражений эмоции не выплёскивает.

«Когда любишь человека, ты его оберегаешь и от своих негативных эмоций, — подтверждает Дарья Карпина. — Меня же часто спрашивают, как мы живём после матчей, ходим ли по струнке после поражений. Понятно, он расстроенный и недовольный, но оберегает нас: не хамит и не грубит».

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Кричит на футболистов

Никита Баженов играл в карпинском «Спартаке» и вспоминал, что Валерий если и ругался, то не просто так: когда на игроков кричали, они понимали, что это либо эмоции, либо крик доносится по делу. Карпин легко отходил и мог найти нужные слова, чтобы замотивировать футболистов.

«Пихает? Да и пускай, мы не девочки; если это работает, то ори хоть каждый день», — говорил Баженов. А на вопрос, тонкий ли Карпин психолог, отвечал так: «Не знаю насчёт тонкого, но психолог в нём проявляется».

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Кричит на комментаторов

В начале этого сезона РПЛ «Ростов» дома проиграл «Зениту» 2:4, а после матча комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель спросил на тот момент совмещавшего работу в клубе и сборной Карпина про Дзюбу.

«После флеш-интервью за кадром он продолжил мне предъявлять, причём уже с матерком, — вспоминал Журавель. — Он меня не послал, такого не было: мы давно знакомы, и в такой манере он часто общался и со мной, и с коллегами. Ничего в этом вызывающего нет, тем более игра только закончилась, проиграли, он заведённый.


И просто сказал: “Ну какой Дзюба? Ты чё спрашиваешь?”. В этих предъявах нет ничего личного».

Авантюрист

За несколько месяцев до сборной у Карпина в сериале «Ростов-на-кону» спросили: если позовут, станет ли он министром спорта.

«Министром спорта — нет. В РФС — нет. В условный кабинет — нет, — отказывался Карпин, зато продолжение карьеры в США его привлекло. — В Англию или Америку — с удовольствием. Чтобы английский выучить — уже только для этого можно».

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Без звука смотрит футбол

В 2017 году Карпин руководил комментаторами «Матч ТВ», но вскоре признался, что смотрит матчи без звука (неинтересно) и поэтому не может сказать, бесит ли его какой-то комментатор или нет.

При этом биатлон смотрит под комментарий Губерниева: «Там я ничего не понимаю, мне надо хоть куда-то въехать и понять, о чём разговор».

Дерзкий и прямолинейный

Когда Смолов блистал в Испании (забивал за «Сельту» в ворота «Барсы» и «Реала»), Карпин не поддавался общим очарованиям и признавал, что лучше Фёдор не стал. «И хуже не стал, — добавил он. — Просто иногда игрок в лучшей форме, иногда — в худшей. На одинаково хорошем уровне выступать не может никто. Ни Месси, ни Роналду».

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17 апреля 2002 года сборные России и Франции сыграли 0:0 на «Стад де Франс», где немного попихались и перекинулись дерзостями. Карпину противостоял Зидан. На вопрос Нобеля Арустамяна, не было ли это дерзко с его стороны, Карпин ответил вопросительно: «Что значит дерзко? Это дерзко для него, а не для меня. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину… Уберите с Зидана футболку с его фамилией, [и получится] какой-то футболист сборной Франции. Ну, окей, и что? Почему он мне дерзит?».

Не менее прямолинейная рецензия Карпина на игру России на Евро-2020. А точнее, на то, как сборную оценили болельщики. «Проиграли 0:3 — ничего не получилось, всё плохо. В четыре защитника играли — надо было оставить [прежнюю схему]. А если бы Семёнов тупо тот мяч не трогал либо выбил — возможно, закончили бы первый тайм 0:0. Возможно, где-то бы что-то заковыряли и выиграли бы 1:0. И все бы говорили: “Блин (в оригинале использовано другое слово. — Прим. “Чемпионата”), гений, Станислав Саламович — гений! Запутал Бельгию, всё хорошо”.

На вопрос рэпера Басты (Василия Вакуленко) об отсутствии ростовской прописки Карпин ответил сканом паспорта и фразой: «Вот так поворот, правда?».

На одной волне с женой

Дарья Карпина рассказывала, что во времена «Ростова» она и муж оставляли детей няне, а сами «сбегали» на несколько дней в гостиницу, чтобы общаться и смотреть сериалы.

«У нас одинаковые вкусы даже на фильмы и передачи, мы любим страшное и мистическое, триллеры и детективы, — говорила Дарья. — А темы для разговора — да любые! Обсуждаем политику, человеческие отношения, шоу-бизнес, Эстонию, футбол (успехи команды и его тревоги)».

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Требовательный

Ирина Шишкина, мама экс-защитника «Спартака» Романа Шишкина, вспоминала: «Карпину казалось, что у Романа лишний вес, и он заставлял его худеть так настойчиво, что одно время Роман ел только ананасы».

Тренер от народа

«Что может быть лучше в тихий субботний вечер, чем корюшка с пивом?» — такой вопрос от Карпина, который, по словам жены, не следит за питанием, «жрёт все подряд» и не теряет форму, потому что ему повезло с генетикой.

«Любит хлеб, сладкое, — рассказывала Дарья. — Может позволить себе сухого красного вина. Или внезапно захотеть чего-то не совсем спортивного: например, жареной колбасы с картошкой».

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Что ещё вы могли не знать про Карпина

  1. Записывал вопросы для «Своей игры», где загадал вид спорта, которым занимался в детстве (хоккей) и любимую книгу («Граф Монте-Кристо»).
  2. Однажды спел песню на языке басков — эускара. Всё это — на местном телевидении.
  3. Забил за «Спартак» на «Камп Ноу», когда москвичи проиграли со счётом 1:5.

А какой Карпин для вас? Делитесь своими историями и наблюдениями за главным тренером в комментариях и дополняйте его портрет.

В материале использованы цитаты Sports.ru, «Матч ТВ», «Коммент Шоу», а также видеосервис Premier.

Евгений Марков

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