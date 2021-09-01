«Жрёт всё подряд». Карпин, каким его мало кто знает
С удовольствием уехал бы в Англию или США.
С удовольствием уехал бы в Англию или США.
Сегодня, 1 сентября, мы впервые увидим новую сборную России имени Валерия Карпина. Обновлённый состав, запрет на сахар и мучное, открытые юмористические
Но какой человек её главный тренер? Помимо того, что свободно говорит на испанском, носит очки и умеет себя поставить так, что сборная моментально получит поддержку, а не потеряет её, как при Черчесове. Кажется, мы не до конца знаем Карпина.
По этой причине мы составили портрет тренера. Сотканный из самых разных качеств, с примерами, прямой речью футболистов и архивными интервью.
Многие игроки называют Карпина заботливым. Из последнего — полузащитник «Валенсии» Денис Черышев радовался, что ему звонил новый тренер сборной и спрашивал о здоровье. А бывший ростовский подопечный Кенто Хасимото на прощание с Карпиным назвал его русским отцом и человеком с большой буквы, который ему очень помогал.
На днях Карпин встретился с нынешним игроком ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым (тренировал его в «Ростове») и сделал совместную тёплую фотографию с отцовской подписью: «Случайно встретились с ещё одним сынком, хотя все говорят, что у меня одни дочки». Зайнутдинов — действительно родственная душа Карпина. Тренер постоянно вспоминает его в интервью, а во времена ростовской карьеры общался с бабушкой Бактиёра, которая называла внука Батекой, а Карпина — хорошим человеком. «Валерий всегда хвалил Батеку после матчей, — говорила она. — После перехода в ЦСКА он созванивался с внуком и поздравлял по скайпу с Новым годом».
Ещё один ответ на заботу Карпина — прощальный фейерверк от игроков «Ростова», пришедших к дому Карпина с тортом и хлопушками.
Карпин не стесняется шутить — особенно в «Инстаграме». Особенно под постами «Ростова» или жены Дарьи, с которой он постоянно упоминает Жорика — мифического сына (ведь пока тренера окружают лишь дочери). И у них получаются такие диалоги.
Дарья: «Если я забеременею Жориком, точнее, когда я забеременею Жориком, я буду продолжать тренироваться».
Валерий: «Если ты забеременеешь, то можешь делать, что хочешь, потому что я застрелюсь».
Другие стендапы от Карпина — перед вами:
Карпин говорит, что вывести из равновесия его может всё что угодно — начиная с пробки на дороге: “Если я в
«Когда любишь человека, ты его оберегаешь и от своих негативных эмоций, — подтверждает Дарья Карпина. — Меня же часто спрашивают, как мы живём после матчей, ходим ли по струнке после поражений. Понятно, он расстроенный и недовольный, но оберегает нас: не хамит и не грубит».
Никита Баженов играл в карпинском «Спартаке» и вспоминал, что Валерий если и ругался, то не просто так: когда на игроков кричали, они понимали, что это либо эмоции, либо крик доносится по делу. Карпин легко отходил и мог найти нужные слова, чтобы замотивировать футболистов.
«Пихает? Да и пускай, мы не девочки; если это работает, то ори хоть каждый день», — говорил Баженов. А на вопрос, тонкий ли Карпин психолог, отвечал так: «Не знаю насчёт тонкого, но психолог в нём проявляется».
В начале этого сезона РПЛ «Ростов» дома проиграл «Зениту» 2:4, а после матча комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель спросил на тот момент совмещавшего работу в клубе и сборной Карпина про Дзюбу.
«После
И просто сказал: “Ну какой Дзюба? Ты чё спрашиваешь?”. В этих предъявах нет ничего личного».
За несколько месяцев до сборной у Карпина в сериале «Ростов-на-кону» спросили: если позовут, станет ли он министром спорта.
«Министром спорта — нет. В РФС — нет. В условный кабинет — нет, — отказывался Карпин, зато продолжение карьеры в США его привлекло. — В Англию или Америку — с удовольствием. Чтобы английский выучить — уже только для этого можно».
В 2017 году Карпин руководил комментаторами «Матч ТВ», но вскоре признался, что смотрит матчи без звука (неинтересно) и поэтому не может сказать, бесит ли его
При этом биатлон смотрит под комментарий Губерниева: «Там я ничего не понимаю, мне надо хоть
Когда Смолов блистал в Испании (забивал за «Сельту» в ворота «Барсы» и «Реала»), Карпин не поддавался общим очарованиям и признавал, что лучше Фёдор не стал. «И хуже не стал, — добавил он. — Просто иногда игрок в лучшей форме, иногда — в худшей. На одинаково хорошем уровне выступать не может никто. Ни Месси, ни Роналду».
17 апреля 2002 года сборные России и Франции сыграли 0:0 на «Стад де Франс», где немного попихались и перекинулись дерзостями. Карпину противостоял Зидан. На вопрос Нобеля Арустамяна, не было ли это дерзко с его стороны, Карпин ответил вопросительно: «Что значит дерзко? Это дерзко для него, а не для меня. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину… Уберите с Зидана футболку с его фамилией, [и получится]
Не менее прямолинейная рецензия Карпина на игру России на Евро-2020. А точнее, на то, как сборную оценили болельщики. «Проиграли 0:3 — ничего не получилось, всё плохо. В четыре защитника играли — надо было оставить [прежнюю схему]. А если бы Семёнов тупо тот мяч не трогал либо выбил — возможно, закончили бы первый тайм 0:0. Возможно,
На вопрос рэпера Басты (Василия Вакуленко) об отсутствии ростовской прописки Карпин ответил сканом паспорта и фразой: «Вот так поворот, правда?».
Дарья Карпина рассказывала, что во времена «Ростова» она и муж оставляли детей няне, а сами «сбегали» на несколько дней в гостиницу, чтобы общаться и смотреть сериалы.
«У нас одинаковые вкусы даже на фильмы и передачи, мы любим страшное и мистическое, триллеры и детективы, — говорила Дарья. — А темы для разговора — да любые! Обсуждаем политику, человеческие отношения,
Ирина Шишкина, мама
«Что может быть лучше в тихий субботний вечер, чем корюшка с пивом?» — такой вопрос от Карпина, который, по словам жены, не следит за питанием, «жрёт все подряд» и не теряет форму, потому что ему повезло с генетикой.
«Любит хлеб, сладкое, — рассказывала Дарья. — Может позволить себе сухого красного вина. Или внезапно захотеть
А какой Карпин для вас? Делитесь своими историями и наблюдениями за главным тренером в комментариях и дополняйте его портрет.
В материале использованы цитаты Sports.ru, «Матч ТВ», «Коммент Шоу», а также видеосервис Premier.
Евгений Марков