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12:17 (мск), источник: Sports.Ru

Два игрока сборной Украины остались вне заявки на матч с Казахстаном

Стала известна заявка сборной Украины на поединок отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана.

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 1.09.2021, 17:00

Казахстан-Украина-

С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру против казахов не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.

Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном (по номерам):

  • 1. Денис Бойко,
  • 2. Эдуард Соболь,
  • 3. Александр Сирота,
  • 4. Сергей Кривцов,
  • 5. Сергей Сидорчук,
  • 6. Тарас Качараба,
  • 7. Андрей Ярмоленко,
  • 8. Руслан Малиновский,
  • 9. Роман Яремчук,
  • 10. Николай Шапаренко,
  • 11. Виктор Корниенко,
  • 12. Андрей Пятов,
  • 13. Илья Забарный,
  • 14. Евгений Макаренко,
  • 15. Виктор Цыганков,
  • 16. Виталий Миколенко,
  • 17. Александр Зинченко,
  • 18. Виталий Буяльский,
  • 19. Александр Тымчик,
  • 20. Даниил Сикан,
  • 21. Александр Караваев,
  • 22. Николай Матвиенко,
  • 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч Казахстан-Украина состоится сегодня, 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по столичному времени.

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