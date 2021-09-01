Два игрока сборной Украины остались вне заявки на матч с Казахстаном
Стала известна заявка сборной Украины на поединок отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана.
Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Стала известна заявка сборной Украины на поединок отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана.
С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру против казахов не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.
Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном (по номерам):
Напомним, матч