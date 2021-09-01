Как Карпин начинал со своими командами. Сегодня он дебютирует как тренер сборной России
После этой подборки вам станет тревожно.
После этой подборки вам станет тревожно.
Уже завтра сборная России проведет первый матч под руководством нового тренера — команда Валерия Карпина сыграет в «Лужниках» против финалиста прошлого ЧМ сборной Хорватии.
Игра будет важна не только с точки зрения результата, который покажет главный тренер в первой встрече на новом месте. Прямую путевку в финальную часть чемпионата мира-2022 получит только одна команда. Матч с Хорватией имеет ключевое значение для сборной России — после трех туров и у нас, и у хорватов по 6 очков.
18 апреля 2009 года Карпин, который к тому моменту уже работал в «Спартаке» генеральным директором, впервые вывел команду на матч в качестве главного тренера. Официально главным в заявке значился Сергей Родионов, так как у Карпина не было соответствующей лицензии.
Первая игра закончилась для Валерия Георгиевича удачно: «Спартак» сломил сопротивление грозненцев благодаря поздним голам Владимира Быстрова и Веллитона. Помогла и красная карточка — на 57-й минуте удалился игрок «Терека» Михаил Мищенко.
12 августа 2014 года — дата дебюта Карпина в испанской «Мальорке». Закончив работу со «Спартаком», Валерий Георгиевич не побрезговал уйти в Сегунду — аналог нашей ФНЛ, пусть и куда более конкурентный, но все же второй по силе испанский чемпионат. Перед Карпиным поставили максимальную задачу: вывести клуб обратно в Примеру.
Работа на солнечных Балеарских островах у Карпина не пошла с самого начала: в первом туре «Мальорка» на выезде проиграла «Вальядолиду». Это поражение задало тренд всему сезону: «красно-черные» выступали из рук вон плохо, и спустя полгода российский специалист был уволен. К тому моменту «Мальорка» занимала 15-е место в турнирной таблице, а закончит сезон она и вовсе на 17-й строчке.
Карпин достаточно резко охарактеризовал свой тренерский опыт за границей.
Все, что происходило в «Мальорке» — дурдом.
После провала в Испании Карпин принял предложение от армавирского «Торпедо» — новичка ФНЛ в сезоне-2015/16. В первом туре армавирцам выпало играть в
«Эй, тренеришка…» — так Валерия Карпина встретили петербургские болельщики.
Артем Дзюба, узнав, что Карпин находится в Питере, выдал огненную цитату: «Валерий Карпин сегодня в
Работа с «Торпедо» Карпину откровенно не удалась: после ничьей в Питере последовали еще 4 подряд игры с тем же счетом — рекорд ФНЛ. В первом круге Армавир выиграл всего два матча, во втором выступил получше, но все равно занял 18-е место и вылетел в ПФЛ. Результат был признан неудовлетворительным, и Карпина отправили в отставку.
В «Ростов» Карпин пришел по ходу сезона-2017/18 — после отставки Леонида Кучука и временного пребывания у руля Дмитрия Кириченко. Соперник для дебюта выпал мегасложный — «Краснодар» на выезде. «Быки» закинули в ворота гостей три гола: дубль оформил Федор Смолов, еще один мяч на свой счет записал Павел Мамаев — нынешний игрок
Но, в отличие от «Мальорки» и Армавира, на Дону у Карпина все получилось. Приняв команду в разобранном состоянии («Ростов» показывал крайне слабый футбол и был готов свалиться в ФНЛ), Валерий Георгиевич выполнил главную задачу: сохранил прописку в высшей лиге. В девяти матчах под руководством Карпина «Ростов» одержал три победы, три матча свел вничью и трижды проиграл — этого хватило, чтобы занять 11-е место.
В первом полноценном сезоне во главе
Сезон-2020/21 — снова уверенное 9-е место «Ростова» в середине таблицы. Ну, а затем Карпина позвали спасать сборную России, и он после нескольких туров РПЛ понял, что совмещать две такие должности — чересчур даже для его энергичности.
Каким выйдет дебют Карпина в сборной? Узнаем уже сегодня, старт игры с хорватами — в 21:45 по Москве.