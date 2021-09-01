Как Карпин начинал со своими командами. Сегодня он дебютирует как тренер сборной России

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Уже завтра сборная России проведет первый матч под руководством нового тренера — команда Валерия Карпина сыграет в «Лужниках» против финалиста прошлого ЧМ сборной Хорватии.

Игра будет важна не только с точки зрения результата, который покажет главный тренер в первой встрече на новом месте. Прямую путевку в финальную часть чемпионата мира-2022 получит только одна команда. Матч с Хорватией имеет ключевое значение для сборной России — после трех туров и у нас, и у хорватов по 6 очков.

Главный вопрос — сумеет ли Карпин сходу исправить ситуацию в команде, которая провалилась на прошедшем Евро. В его предыдущих командах это получалось далеко не всегда.

«Спартак» — «Терек» (2:0)

18 апреля 2009 года Карпин, который к тому моменту уже работал в «Спартаке» генеральным директором, впервые вывел команду на матч в качестве главного тренера. Официально главным в заявке значился Сергей Родионов, так как у Карпина не было соответствующей лицензии.

Первая игра закончилась для Валерия Георгиевича удачно: «Спартак» сломил сопротивление грозненцев благодаря поздним голам Владимира Быстрова и Веллитона. Помогла и красная карточка — на 57-й минуте удалился игрок «Терека» Михаил Мищенко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hwlYOVDv1PE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал Вальядолид» — «Мальорка» (2:1)

12 августа 2014 года — дата дебюта Карпина в испанской «Мальорке». Закончив работу со «Спартаком», Валерий Георгиевич не побрезговал уйти в Сегунду — аналог нашей ФНЛ, пусть и куда более конкурентный, но все же второй по силе испанский чемпионат. Перед Карпиным поставили максимальную задачу: вывести клуб обратно в Примеру.

Работа на солнечных Балеарских островах у Карпина не пошла с самого начала: в первом туре «Мальорка» на выезде проиграла «Вальядолиду». Это поражение задало тренд всему сезону: «красно-черные» выступали из рук вон плохо, и спустя полгода российский специалист был уволен. К тому моменту «Мальорка» занимала 15-е место в турнирной таблице, а закончит сезон она и вовсе на 17-й строчке.

Карпин достаточно резко охарактеризовал свой тренерский опыт за границей.

Все, что происходило в «Мальорке» — дурдом. Валерий Карпин главный тренер сборной России

«Зенит-2» — «Торпедо» (Армавир) — 0:0

После провала в Испании Карпин принял предложение от армавирского «Торпедо» — новичка ФНЛ в сезоне-2015/16. В первом туре армавирцам выпало играть в Санкт-Петербурге против «Зенита-2» Владислава Радимова, в составе которого выступали такие сильные игроки, как, например, Константин Зырянов. Подопечные Карпина удержали нулевую ничью — дебют получился если и не удачным, то удовлетворительным.

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«Эй, тренеришка…» — так Валерия Карпина встретили петербургские болельщики.

Артем Дзюба, узнав, что Карпин находится в Питере, выдал огненную цитату: «Валерий Карпин сегодня в Санкт-Петербурге? Карпина сегодня не видел, нам вообще лучше не встречаться, для кого-то из нас это плохо закончится».

Работа с «Торпедо» Карпину откровенно не удалась: после ничьей в Питере последовали еще 4 подряд игры с тем же счетом — рекорд ФНЛ. В первом круге Армавир выиграл всего два матча, во втором выступил получше, но все равно занял 18-е место и вылетел в ПФЛ. Результат был признан неудовлетворительным, и Карпина отправили в отставку.

«Краснодар» — «Ростов» (3:1)

В «Ростов» Карпин пришел по ходу сезона-2017/18 — после отставки Леонида Кучука и временного пребывания у руля Дмитрия Кириченко. Соперник для дебюта выпал мегасложный — «Краснодар» на выезде. «Быки» закинули в ворота гостей три гола: дубль оформил Федор Смолов, еще один мяч на свой счет записал Павел Мамаев — нынешний игрок желто-синих. В составе «Ростова» отличился Алексей Ионов.

Но, в отличие от «Мальорки» и Армавира, на Дону у Карпина все получилось. Приняв команду в разобранном состоянии («Ростов» показывал крайне слабый футбол и был готов свалиться в ФНЛ), Валерий Георгиевич выполнил главную задачу: сохранил прописку в высшей лиге. В девяти матчах под руководством Карпина «Ростов» одержал три победы, три матча свел вничью и трижды проиграл — этого хватило, чтобы занять 11-е место.

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В первом полноценном сезоне во главе желто-синих Карпин улучшил результат: команда финишировала на 9-й строчке. А потом и вовсе последовал мощный успех: в 2020 году «Ростов» занял в РПЛ пятое место и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы (правда, там дончан настигнет горькое разочарование — они вылетят от «Маккаби» из Хайфы).

Сезон-2020/21 — снова уверенное 9-е место «Ростова» в середине таблицы. Ну, а затем Карпина позвали спасать сборную России, и он после нескольких туров РПЛ понял, что совмещать две такие должности — чересчур даже для его энергичности.