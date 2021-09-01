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14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы не выбирали это место для проведения ЧМ». Сборная Дании выступила с критикой Катара

Футболисты сборной Дании поддержали Датский футбольный союз (DBU), который выступает с критикой нарушения прав человека в Катаре.

ДанияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Игроки национальной команды встретились с руководством DBU накануне матча отбора ЧМ с Шотландией и обсудили предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«Как капитан я должен сказать, что мы, игроки, не выбирали Катар местом проведения чемпионата мира. Мы критически относимся к условиям соблюдения прав человека в этой стране. Конечно, мы полностью поддерживаем критику DBU в отношении Катара. Мы, игроки, не раз сообщали о своей позиции, но сейчас нужно сосредоточить своё внимание на игре, чтобы пройти отбор, а затем позволить DBU как организации вести политическую борьбу за пределами поля», — приводит слова капитана сборной Дании Симона Кьера пресс-служба DBU.

В феврале 2021 года британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.

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