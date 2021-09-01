«Мы не выбирали это место для проведения ЧМ». Сборная Дании выступила с критикой Катара

«Как капитан я должен сказать, что мы, игроки, не выбирали Катар местом проведения чемпионата мира. Мы критически относимся к условиям соблюдения прав человека в этой стране. Конечно, мы полностью поддерживаем критику DBU в отношении Катара. Мы, игроки, не раз сообщали о своей позиции, но сейчас нужно сосредоточить своё внимание на игре, чтобы пройти отбор, а затем позволить DBU как организации вести политическую борьбу за пределами поля», — приводит слова капитана сборной Дании Симона Кьера пресс-служба DBU.