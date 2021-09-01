«Давайте порвём Хорватию вместе». Тарасов обратился к игрокам сборной России

«Помню свои матчи за сборную России. Возможно, их было не так много, но для меня это было огромной честью. У меня горели глаза, когда я слушал гимн перед началом матча. Это огромная ответственность перед игроками, перед командой, перед всей страной.



Хочу пожелать нашим ребятам из сборной России в предстоящем матче с Хорватией победы и удачи. Ребята, выходите и играйте всем сердцем, всей душой за наш флаг и страну. Мы в вас верим, всегда поддерживаем. Я всегда с вами. Давайте порвём Хорватию вместе», — сказал Тарасов в видео, опубликованном в телеграм-канале ФНЛ.