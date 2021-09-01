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15:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Давайте порвём Хорватию вместе». Тарасов обратился к игрокам сборной России

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов обратился к игрокам сборной России в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.

Россия
ВелесОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Помню свои матчи за сборную России. Возможно, их было не так много, но для меня это было огромной честью. У меня горели глаза, когда я слушал гимн перед началом матча. Это огромная ответственность перед игроками, перед командой, перед всей страной.

Хочу пожелать нашим ребятам из сборной России в предстоящем матче с Хорватией победы и удачи. Ребята, выходите и играйте всем сердцем, всей душой за наш флаг и страну. Мы в вас верим, всегда поддерживаем. Я всегда с вами. Давайте порвём Хорватию вместе», — сказал Тарасов в видео, опубликованном в телеграм-канале ФНЛ.

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.

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