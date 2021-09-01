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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

Сборные Казахстана и Украины назвали составы на матч отбора ЧМ-2022

Тренерские штабы сборной Казахстана и Украины определились с составами на матч отборочного этапа чемпионата мира-2020, сообщается на сайте УЕФА.

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 1.09.2021, 17:00

Казахстан2Украина2

Отмечается, что изначально в старте должен был выходить Абзал Бейсебеков, но он сдал положительный тест на коронавирус. Его место займет Владислав Васильев.

Сборная Казахстана: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Сборная Украины: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук.


Напомним, что матч пройдет сегодня, 1 сентября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и начнется в 20:00 по столичному времени. Первая встреча команд в Украине завершилась ничьей 1:1.

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