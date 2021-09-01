Сборные Казахстана и Украины назвали составы на матч отбора ЧМ-2022

Отмечается, что изначально в старте должен был выходить Абзал Бейсебеков, но он сдал положительный тест на коронавирус. Его место займет Владислав Васильев.

Сборная Украины: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук.





Напомним, что матч пройдет сегодня, 1 сентября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и начнется в 20:00 по столичному времени. Первая встреча команд в Украине завершилась ничьей 1:1.