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16:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России лишилась футболиста перед матчем с Хорватией

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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Российская команда лишилась игрока из-за травмы. Старший врач сборной Владимир Хайтин рассказал, что Чистяков подвернул голеностоп на предыгровой тренировке. Футболист был отправлен в клуб для диагностики повреждения и дальнейшего лечения.

Встреча с Хорватией пройдет в среду, 1 сентября, в Москве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. 4 сентября также в рамках отбора на мундиаль россиянам предстоит сыграть с Кипром на выезде, а 7 сентября дома принять Мальту.

27-летний Чистяков не провел за сборную России ни одного матча. На счету защитника пять встреч в Российской премьер-лиге в текущем сезоне в составе «Зенита».

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