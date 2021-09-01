Сборная России лишилась футболиста перед матчем с Хорватией

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Российская команда лишилась игрока из-за травмы. Старший врач сборной Владимир Хайтин рассказал, что Чистяков подвернул голеностоп на предыгровой тренировке. Футболист был отправлен в клуб для диагностики повреждения и дальнейшего лечения.

Встреча с Хорватией пройдет в среду, 1 сентября, в Москве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. 4 сентября также в рамках отбора на мундиаль россиянам предстоит сыграть с Кипром на выезде, а 7 сентября дома принять Мальту.