Нападающий сборной Украины забил невероятный гол в матче отбора к ЧМ
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил эффектный гол в матче отбора к чемпионату мира 2022 года с командой Казахстана.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил эффектный гол в матче отбора к чемпионату мира 2022 года с командой Казахстана.
Украинцы на выезде играют со сборной Казахстана в рамках четвертого тура отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре.
На второй минуте встречи Яремчук принял мяч на грудь после паса партнера в нескольких метрах от штрафной соперника и с лету пробил точно в дальний верхний угол ворот.
Яремчук в июле перешел из бельгийского «Гента» в португальскую «Бенфику».