Нападающий сборной Украины забил невероятный гол в матче отбора к ЧМ

Украинцы на выезде играют со сборной Казахстана в рамках четвертого тура отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре.

На второй минуте встречи Яремчук принял мяч на грудь после паса партнера в нескольких метрах от штрафной соперника и с лету пробил точно в дальний верхний угол ворот.