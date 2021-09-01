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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий сборной Украины забил невероятный гол в матче отбора к ЧМ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил эффектный гол в матче отбора к чемпионату мира 2022 года с командой Казахстана.

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Украинцы на выезде играют со сборной Казахстана в рамках четвертого тура отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре.

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй минуте встречи Яремчук принял мяч на грудь после паса партнера в нескольких метрах от штрафной соперника и с лету пробил точно в дальний верхний угол ворот.

Яремчук в июле перешел из бельгийского «Гента» в португальскую «Бенфику».

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